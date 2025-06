Haigla: 30 Gazas toiduabi järgi läinud inimest sai surma

Välihaigla ametiisikud ütlesid, et veel 175 inimest sai haavata, kuid nad ei täpsustanud, kes avas tule.

Uut abistamissüsteemi haldava Gaza Humanitaarfondi tegevust saadab kaos, kui tunnistajate sõnul on Iisraeli väed avanud tule abi järgi suunduvate inimeste pihta.

Sihtasutus ei kommenteerinud väidetavat tulistamist koheselt, kuid varasemas avalduses on öeldud, et pühapäeva varahommikul jagati 16 veoauto toodud abi ilma vahejuhtumiteta.

Fond lükkas varem tagasi väidetavad valeandmed surmade, massiliste vigastuste ja kaose kohta.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et nad pole praegu teadlikud abipunktis toimunud tulistamises tekkinud vigastustest, kuid uurivad olukorda.

ÜRO ja teised humanitaarorganisatsioonid on uue toidujaotuse süsteemi tagasi lükanud, öeldes, et see ei suuda rahuldada Gaza 2,3 miljoni inimese vajadusi ja lubab Iisraelil kasutada toitu relvana elanikkonna kontrollimiseks.

Samuti on nad öelnud, et taoline toidujagamise kord loob konfliktiohu Iisraeli vägede ja näljaste inimeste vahel, kes varusid otsivad.