Zelenski hoiatas ukrainlasi massiivse õhurünnaku ohu eest. Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas pühapäeval, et droonirünnakutega Vene sõjalennukitele tekitatud kahju ulatub seitsme miljardi dollarini.

Oluline esmaspäeval, 2. juunil:

- Zelenski hoiatas ukrainlasi massiivse õhurünnaku ohu eest;

- Kiiev: Venemaale tekitasid droonirünnakud seitsme miljardi eest kahju;

- Rubio ja Lavrov pidasid enne Ukraina kõnelusi telefonivestluse.

Zelenski hoiatas ukrainlasi massiivse õhurünnaku ohu eest

Ukraina luureandmetel valmistusid okupandid Venemaa sõjaväelennuväljadele toimunud ulatusliku rünnaku eelõhtul järjekordseks Ukraina massiivseks pommitamiseks, rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises, mida vahendas uudistekanal Ukrinform.

Zelenski sõnul suurendasid sissetungijad igal nädalal Ukrainat rünnanud droonide arvu ja eelmisel ööl registreerisid õhujõud peaaegu 500 mehitamata õhusõidukit. Nüüd on venelased ühtlasi ette valmistanud rakettide Kalibr merelt laskmise.

Zelenski rõhutas, et ukrainlased ei tohiks ignoreerida õhuhäiresireene.

"Me mõistame, kellega meil tegemist on. Me kaitseme end kõigi vahenditega," sõnas Zelenski.

Kiiev: Venemaale tekitasid droonirünnakud seitsme miljardi eest kahju

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas pühapäeval, et droonirünnakutega Vene sõjalennukitele tekitatud kahju ulatub seitsme miljardi dollarini.

"Seitse miljardit dollarit: see on hinnanguline kahju vaenlase strateegilisele lennundusele, mida täna SBU erioperatsiooni tulemusel tabati," teatas SBU sotsiaalmeedia postituses.

Ukraina korraldas droonirünnakuid Vene sõjalennuväljadele viies oblastis.

1. juunil ütles SBU allikas väljaandele Kyiv Independent, et erioperatsiooni käigus sai tabamuse rohkem kui 40 Venemaa pommitajat Vene Föderatsioonis asuvates õhuväebaasides.

Zelenski kiitis Venemaa lennubaasid sihtmärgiks võtnud massilise droonirünnaku hiilgavaid tulemusi ja nimetas seda Ukraina kõige kaugema ulatusega operatsiooniks enam kui kolm aastat kestnud sõjas.

Zelenski kinnitas ühtlasi, et droonirünnakute ettevalmistamisega seotud agendid olid Venemaa territooriumilt õigeaegselt ära toodud.

Venemaa kaitseministeerium teatas enne seda mitme rünnakus osalenu vahistamisest.

Zelenski ütles, et Venemaa lennubaaside vastu suunatud massilises rünnakus kasutati 117 drooni.

"Operatsioonis lasti käiku kokku 117 drooni. Ja vastav arv droonioperaatoreid töötas," sõnas Zelenski avalduses.

"Tabamuse sai 34 protsenti lennuväljadel asunud strateegiliste tiibrakettide kandjatest," lisas ta.

Rubio ja Lavrov pidasid enne Ukraina kõnelusi telefonivestluse

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja tema USA kolleeg Marco Rubio rääkisid pühapäeval telefonitsi ja arutasid uut Ukraina rahukõneluste vooru, teatas Venemaa riiklik meedia.

"Kaks diplomaati vahetasid seisukohti mitmete Ukraina kriisile poliitilise lahenduse leidmisele suunatud algatuste osas. Eelkõige Venemaa ja Ukraina vaheliste otsekõneluste taasalustamise kohta Istanbulis 2. juunil," teatas Venemaa välisministeerium uudisteagentuuri TASS vahendatud avalduses.

Rubio kutsus eelmisel nädalal Moskvat üles pidama Ukrainaga nii-öelda heas usus kõnelusi.

"Välisminister Rubio kordas USA presidendi Donald Trumpi üleskutseid konstruktiivseks ja heas usus dialoogiks Ukrainaga kui ainsa teega selle sõja lõpetamiseks," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce.

"Venelased ei ole oma memorandumit endiselt kellegagi jaganud. Meil ei ole seda, Türgil ei ole seda ja ka Ameerika Ühendriikidel ei ole seda," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma pühapäevaõhtuses pöördumises.

"Sellest hoolimata püüame saavutada vähemalt mingitki edu rahu suunas," sõnas Zelenski.

Ukraina delegatsiooni juhib taas riigi kaitseminister Rustem Umerov.

Zelenski sõnul on Ukraina peamisteks eesmärkideks täielik ja tingimusteta relvarahu ning sõjavangide ja röövitud laste tagastamine.

Venemaa delegatsiooni juhib president Vladimir Putini abi Vladimir Medinski, kes juhtis delegatsiooni ka maikuu kohtumisel. Vene meedia kinnitas, et Venemaa delegatsioon lahkus pühapäeval Istanbuli.

Venemaa president Vladimir Putin lükkas tagasi Türgi ettepaneku, mille kohaselt oleks läbirääkimisi peetud mõlema riigi presidentide juhtimisel.