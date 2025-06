Küsitlus: Poola presidendivalimistel saavutas Nawrocki napi edumaa

Ipsose lävepakuküsitluse järgi kogus Nawrocki 51 protsenti ja tema rivaal, liberaalist Varssavi linnapea Rafal Trzaskowskit 49 protsenti häältest, edastasid meediakanalid esmaspäeva varahommikul.

Pühapäeval, vahetult pärast hääletamise lõppu avaldatud küsitluste tulemuste järgi juhtis aga Trzaskowski 50,3 protsendiga.

Ametlikud tulemused avaldatakse esmaspäeval.

Nii Nawrocki kui Trzaskowski kuulutasid end juba pühapäeval valimiste võitjaks, pärast seda, kui lävepakuküsitlus näitas ülimalt tasavägiseid tulemusi.

Trzaskowski sai presidendivalimiste esimeses voorus 31 protsenti ja Nawrocki 30 protsenti häältest. Esimeses voorus osales kokku 13 kandidaati.

42-aastane euroskeptikust Nawrocki ütles kampaania ajal, et valitsus peab tagama, et riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika eelistaks poolakaid teistele rahvastele, sealhulgas naaberriigist Ukrainast pärit põgenikele.

"Poola ennekõike, poolakad ennekõike," oli Nawrocki kampaanialoosung.

Poola presidendi roll on suures osas tseremoniaalne. Presidendil on aga vetoõigus, mida ametist lahkuv president Andrzej Duda on kasutanud paljude valitsusreformide blokeerimiseks.

Hääletust jälgiti tähelepanelikult nii Ukrainas kui ka Venemaal, USA-s ja Euroopa Liidus, lisas Reuters.

Mõlemad kandidaadid nõustusid vajadusega suurte kaitsekulutuste järgi ja Ukraina toetamise olulisusega Venemaa agressiooni tõrjumisel.

Poola on 32 riigist koosneva NATO liige. Ent kuigi Trzaskowski peab Ukraina võimalikku NATO-sse kuulumist Poola julgeoleku seisukohalt hädavajalikuks, ütles Nawrocki hiljuti, et kui tema oleks president, siis ta seda ei ratifitseeriks, sest on oht, et see kisuks alliansi Moskvaga sõtta.

Allikate sõnul on Venemaa Kiievi rahulepingu tingimusena nõudnud, et NATO ei laieneks ida suunas – see puudutab Ukrainat ja teisi endisi liiduvabariike nagu Gruusia ja Moldova.

Kampaania käigus esitles Nawrocki valimisi praeguse Euroopa-meelse peaministri Donald Tuski laiapõhjalise koalitsioonivalitsuse usaldushääletusena.

Valimistel on seega kaalul Tuski valitsuse teovõime. Parlamendivalimiste kampaanias lubas valitsus muu hulgas leevendada riigi ranget abordikeeldu, kuid ei ole Duda vastuseisu tõttu suutnud seda ellu viia.

53-aastane Trzaskowski lubas aidata Tuskil viia lõpule oma valitsuse demokraatlikud reformid, mille eesmärk on mõlema sõnul parandada 2023. aastal võimu kaotanud natsionalistliku Õiguse ja Õigluse (PiS) valitsuse tehtut.

Kuigi Nawrocki on tehniliselt sõltumatu kandidaat, avaldas PiS talle toetust.

Kui peaks võitma Nawrocki, kes on ka USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi häälekas poolehoidja, siis poliitiline patiseis Poolas suure tõenäosusega jätkub, mis võib aga asjatundjate sõnul viia uute parlamendivalimisteni.