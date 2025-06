Purga kutsus minister Leisi komisjonist tagasi

"Kutsun tagasi komisjoni liikme Kuldar Leisi," seisab ministri 30. mai käskkirjas. Kultuuriministeeriumi teatel on tagasikutsumise põhjuseks Leisi ministriks saamine ning on tava, et ministrid taotluste hindamise komisjoni töös ei osale. Enne ministriks saamist oli Leis aastatel 2021-2025 SA Tartu 2024 juhatuse liige.

Rahvusvahelise suurvõistluse korraldamise toetuse komisjon jätkab käskkirja kinnitamise järel varasema kuue liikme asemel viie liikmega: Margus Klaan (komisjoni esimees), Merju Künnapuu, Monica Hankov, Margus Kiiver, Karl Multer.

Rahvusvahelise suurvõistluse korraldamise toetust eraldatakse kõrge sportliku taseme ja suure publikuhuviga spordialade suurvõistluse korraldamiseks Eestis, et aidata spordi kaudu kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, panustada Eesti majandusse ning arendada Eesti sporti.

Taotlusvoorust jagatava toetuse kogumaht on kuni 3 000 000 eurot aastas. Taotleja omaosalus ning koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahaline panus peab kokku moodustama vähemalt 25 protsenti sündmuse eelarvest. Toetuse minimaalne taotletav summa on 200 000 eurot.

Suurvõistlus peab vastama järgmistele tingimustele: (1) spordiala rahvusvaheline katusorganisatsioon on taotlejale väljastanud korraldusõiguse suurvõistluse korraldamiseks; (2) varasematel samalaadsetel suurvõistlustel on piletiga pealtvaatajaid olnud välistingimustes vähemalt 10 000 ja sisetingimustes 7000 ning (3) suurvõistluse telepilti edastatakse suvealadel vähemalt 40 riiki ja talialadel 30 riiki.