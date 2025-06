Eesti Energia müüs 50 miljoni euro eest võlakirju

Eesti Energia pakkus avalikul pakkumisel 100 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta ehk emissiooni koguväärtus oli 10 miljonit eurot. Kuivõrd Eesti Energial oli ülemärkimise korral pakkumise mahtu suurendada kuni 500 000 võlakirjani, siis seda ka tehti ja seega ulatus emissiooni maht 50 miljoni euroni.

Avaliku pakkumise kogunõudlus ulatus 94,4 miljoni euroni. Pakkumisest võttis osa 4715 jaeinvestorit, kes märkisid võlakirju kokku 71 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 10 miljonit eurot ligikaudu üheksakordselt üle.

Võlakirjade pakkumine oli suunatud kõigile Eesti jaeinvestoritele, kusjuures jaotamisel oli Eesti Energial õigus muuhulgas eelistada Enefit Greeni aktsionäre. Kokku jaotati Enefit Greeni aktsionäridele 29,6 miljoni euro väärtuses võlakirju ehk 81 protsenti nende poolt märgitud kogusest, teistele jaeinvestoritele jaotati kokku 20,4 miljoni euro väärtuses võlakirju ehk 59 protsenti nende poolt märgitud kogusest.

Võlakirjad on kavas kanda investorite väärtpaberikontodele 4. juunil ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on kava järgi 5. juuni. Eesti Energia võlakirjadelt makstakse fikseeritud intressi viis protsenti aastas ja intressimaksed on kvartaalsed (4. märtsil, 4. juunil, 4. septembril ja 4. detsembril). Esimene intressimakse toimub 4. septembril. Võlakirja lunastuskuupäeval ehk 4. juunil 2028 maksab Eesti Energia võlakirja omanikule tagasi võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.

LHV panga investeerimispanganduse üksuse juht Mihkel Torim märkis, et kuigi pakkumises said osaleda ainult Eesti jaeinvestorid, püstitas see mitu rekordit.

"Eesti Energia pakkumisest kujunes Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissoon. Lisaks kujunes sellest Baltimaade läbi aegade suurima jaeinvestorite nõudlusega allutamata võlakirjade pakkumine," lausus ta.

Võlakirjade avalik pakkumine järgnes Eesti Energia hiljuti väljakuulutatud kavatsusele börsiettevõtte Enefit Green sajaprotsendiselt kontserni koosseisu tagasi tuua. Selleks viidi läbi aktsiate vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mille mahuks kujunes ligikaudu 180 miljonit eurot ning mille käigus omandas Eesti Energia 97,2-protsendise osaluse Enefit Greenis. Ülejäänud aktsiate omandamiseks liigutakse edasi aktsiate ülevõtmisega rahalise hüvitise eest.