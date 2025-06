Maaülikooli hinnangul eeldab metsade soostamine põhjalikumat uurimist

Ehkki energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt väitis eelmisel nädalal, et on metsade soostamise teemadel pidanud nõu ka Eesti Maaülikooli teadlastega, siis maaülikooli kinnitusel sellist vestlust toimunud pole ning metsade veerežiimi muutmise plaanid vajavad põhjalikumat uurimist ja selgitusi.

Eelmisel nädalal teatas Andres Sutt, et ministeerium otsustas pärast arutelusid metsade soostamise plaaniga edasi minna. Aru peeti ministri sõnul teiste seas ka maaülikooliga.

Maaülikooli metsaökoloogia professor, metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid ütles ERR-ile, et kohtumine Sutiga toimus mai keskel. Maaülikool väljendas seal tema sõnul valmisolekut oma teadmisi kõikides nende uurimisvaldkondades kliimiministeeriumiga jagada, et riik saaks teha teaduspõhiseid otsuseid, kuid erinevalt Suti väidetust pole ülikooli esindajad temaga metsade veerežiimi muutmise teemal vestelnud.

Metslaiu hinnangul vajaksid plaanid soode ja märgade metsaelupaikade taastamiseks, mida mõnes emotsionaalsemas sõnavõtus on ka metsade uputamiseks nimetatud, veel kord plusside ja miinuste läbi kaalumist.

"Looduskaitselised tööd mõne elupaiga või koosluse taastamiseks on kindlasti teatud juhtudel põhjendatud. Metsade taassoostamisel on suur mõju, see muudab väljakujunenud ökosüsteeme väga tugevalt," lausus ta.

Väiksemas mahus on Metslaiu sõnul kuivenduskraave Eestis kinni aetud ka varem ja neis paigus on võimalik märgalade taastumisprotsessi jälgida, kuid ta tõdes, et ei ole näidet ega teadmist, milline on koosluse seesuguse veerežiimi muutmise pikaajaline mõju.

"Selles valguses tuleks läbi mõelda, kas neid töid tasub ette võtta praegu kavandatud mahus, sest negatiivsete pikaajaliste mõjude ilmnemisel on protsessi tagasi keeramine keeruline ja kulukas," lausus metsaökoloogia professor.

Ta märkis, et kiirustamise vastu räägib see, et selliste muudatuste tegemine ökosüsteemides ja maastikupildis eeldab põhjalikku kohalike kogukondade kaasamist – metsade taassoostamisel on lisaks ökoloogilistele mõjudele ka sotsiaalmajanduslikud tagajärjed ning neid ei saa tähelepanuta jätta.

"Väljakujunenud kõdusoometsade süsinikuvaru on samuti arvestatav ning taassoostamise mõju süsinikuvarule oleks veetaseme liiga kõrgele tõstes märgatava kahjuliku mõjuga," lisas Metslaid.

Tema sõnul on taktikalise pausi võtmine mõnikord vajalik, kuid enne lõpuvilet ära ootamata ei peaks lõplikke otsuseid langetama.

"Loodetavasti on ministril tarkust sedavõrd tundlikuks kujunenud teemas veelkord aega osapooltega maha istuda ning sisulised kokkulepped saavutada," lisas professor.

Praeguseks on Eestis taastatud üle 23 000 hektari soid ja soometsi. Kliimaministeeriumi andmetel on Eestis aegade jooksul kuivendatud ligi kolmandik kogu metsamaast ehk ligi 750 000 hektarit metsamaad. Veerežiimi taastamistöid on seni läbi viidud ligi 0,5 protsendil ja kavas on veerežiimi taastada veel 1,5 protsendil kuivendatud metsamaast.