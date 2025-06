Vaga vahetab erikomisjonis Eesti Panga nõukokku siirduva Võrklaeva välja

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimene päevakorrapunkt on esmaspäeval esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine.

Võrklaeva asemel saadab Reformierakond komisjoni aseesimehe kohale Kristo Enn Vaga, kes ütles ERR-ile, et vangerduse põhjuseks on Võrklaeva liikumine Eesti Panga nõukokku.

"Et ta saaks sellele tööle keskenduda, siis riigikontrolli erikomisjoni tuleb uus inimene valida ja selleks olen koalitsioonipoolne kandidaat mina," kinnitas Vaga.

Komisjoni aseesimehe vahetamisel tuleb ka esimees uuesti valida. Praegu komisjoni juhtiv Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et tema on valmis uuesti kandideerima ning hea tava kohaselt kuulub see koht opositsiooni esindajale.

Reinsalu sõnul on ta enda kandidatuuri teemal ka teiste opositsiooni esindajatega rääkinud, kuid selle kohta, kas opositsiooni poolt on tal kindel toetus, märkis ta, et valimised on valimised.

Vaga soovitas opositsioonil leida mõni teine kandidaat. Põhjenduseks ütles ta, et Reinsalu on riigieelarve mõistes juhtinud üht suurimat miinusmärgiga reformi ehk pensionireformi, mis on Eesti riigieelarvet viimastel aastatel märkimisväärselt mõjutanud.

Lisaks on erakondade rahastamise järelevalvekomisjonis käimas Reinsalu suhtes menetlus seoses Postimehelt saadud võimaliku ebaseadusliku annetusega.

"Ma pole kindel, et ta sobib riigieelarve kontrolli erikomisjoni juhtima, aga eks see on opositsiooni otsustada," ütles Vaga.

Reinsalu enda kandidatuuris probleemi ei näe ja tõdes, et tema Vaga välja öeldud seisukohti ei tea.

"Mina olen kriitiline koalitsioonipoliitikute töö osas ja ju siis vastupidi peegeldub see ka koalitsioonipoliitikute seisukohtades," lausus Reinsalu.

Võrklaev kinnitas ERR-ile samuti oma lahkumist komisjonist ja märkis, et kuna see koht kuulub opositsioonile, siis Reformierakond selle juhi vahetusse kuidagi ei sekku.