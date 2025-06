Rutte NATO tippkohtumisel: kõik liitlased nõustusid Ukraina liikmesusega

NATO peasekretär Rutte meenutas, et 2024. aasta suvel Washingtonis toimunud tippkohtumisel kinnitasid liitlased, et toetavad Ukraina ühinemist liiduga.

"Washingtoni tippkohtumisel kinnitasid kõik 32 liitlast, et Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu. Sellel ei ole kindlat tähtaega, see ei ole rahukõneluste osa, vaid liitlaste pikemaajaline pühendumine, milleks me praegu silda loome," ütles Rutte Vilniuses, kus toimub põhjamaade ja Bukaresti Üheksa tippkohtumine, mis on pühendatud kaitsekulutustele ja Ukraina toetamisele.

Möödunud nädalal ütles USA president Donald Trumpi saadik Ukrainas Keith Kellogg, et Venemaa mure NATO idasuunalise laienemise pärast on õigustatud ja et USA ei soovi näha Ukrainat USA juhitavas sõjalises liidus, vahendas Reuters.

Reutersi raporti kohaselt soovib Venemaa Ukraina rahuleppes NATO kirjalikku lubadust, et liit ei laiene ida suunas.

Kohtumisel Vilniuses osalevad Baltimaade, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, Taani, Norra, Soome, Rootsi ja Islandi juhid, NATO peasekretär Mark Rutte ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Tippkohtumise eesmärk on koordineerida regiooni seisukohti enne sel kuul toimuvat NATO Haagi tippkohtumist.

Zelenski saabus esmaspäeval Leedu pealinna.

Zelenski on pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse Leedus neljandat korda. Viimati külastas ta Leedut 2024. aasta aprillis.

Rutte: liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi

NATO liikmed peavad eelseisval Haagi tippkohtumisel kaitsekulutusi suurendama, ütles Rutte, kuid ei nimetanud konkreetseid arve.

"Keskendume kaitsekulutustele. Me teame, et Venemaa, Hiina, Põhja-Korea ja Iraan teevad koostööd ning Venemaa on olnud NATO-le pikaajaline oht. On oluline, et langetaksime Haagis vajalikke otsuseid nii kulutuste kui ka tootmise vallas," sõnas Rutte.

USA survestab liitlasi suurendama kaitsekulutusi viiele protsendile sisemajanduse kogutoodangust, diplomaatide sõnul loodavad liikmesriigid selles Haagi tippkohtumisel kokku leppida.