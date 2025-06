Äripäev sulgeb Lääne-Virumaa portaali

Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja, Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi märkis, et kahjuks ei õnnestunud saavutada tellijate arvu, mis võimaldaks katta uudisveebi tegevuskulud.

"Projekti alguses seadsime eesmärgiks jõuda 10 protsendi maakonna elanikeni, mis oleks loonud eeldused jätkusuutlikuks tegevuseks ja võimaldanud investeerida toimetuse töösse ning sisu arendamisse. Hetkel on Lääne-Virumaa Uudiste lugemisõigus 1203 inimesel, mis ei ole piisav uudisveebi tegevuskulude katmiseks. Tegevust jätkates kujuneks Lääne-Virumaa Uudiste selle aasta kahjumiks üle 23 000 euro," nentis Hundimägi.

Äripäeva Lääne-Virumaa korrespondendina jätkab tööd ajakirjanik Andres Pulver.

Kui Äripäev 2021. aastal portaali Lääne-Virumaa Uudised avas, olid väljaandel suured plaanid ning pilootprojekti loodeti laiendada ka teistesse maakondadesse.

"Tegemist on erakordse sammuga, sest sel sajandil on Eestis pigem ajakirjanduses töökohti vähemaks jäänud. Meie aga kavatseme lähiaastatel üle Eesti luua ajakirjandusse ligi 100 uut töökohta. Oleme veendunud, et nõudlus kvaliteetse ajakirjanduse järele lähiaastatel kasvab," avaldas Hundimägi mais 2021 lootust.