Ukraina ja Venemaa rahukõnelused kestsid vaevalt tunni

Mai keskel peetud läbirääkimiste järel toimunud uus kõnelustevoor, mis on pärast 2022. aastal peetud kõnelusi teine osapoolte vahetu kohtumine – oli juba alanud ligi kaks tundi hiljem kui plaanitud, ilma et viivituse kohta oleks selgitust antud.

"Kogu maailma pilgud on suunatud siinsetele kontaktidele," ütles Türgi välisminister Hakan Fidan Venemaa ja Ukraina delegatsioonile, kui nad Bosporuse väina ääres asuvas uhkes Ciragani palees ruumi vastaskülgedel laua taga istet võtsid.

Ta ütles, et kohtumise eesmärk oli hinnata relvarahu tingimusi, arutada Venemaa ja Ukraina presidentide võimalikku kohtumist ning uurida uusi vangide vahetamise võimalusi.

Leedus viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljem, et mõlemad pooled valmistavad ette uut sõjavangide vahetust.

Tema staabiülem teatas ka, et Ukraina delegatsioon andis esmaspäevastel kõnelustel Venemaale üle nimekirja deporteeritud lastest, kelle koju saatmist Ukraina soovib.

Ukraina ametnike sõnul on sadu lapsi, kelle Venemaa väed Ukraina territooriumilt jõuga välja viisid, ja Ukraina soovib nende tagasisaatmist rahulepingu osana. Moskva sõnul oli laste eesmärk neid võitluse eest kaitsta.

Türgi korraldatud kõnelused järgnevad 16. mail toimunud esimesele läbirääkimiste voorule. Esimene kohtumine lõppes kokkuleppega sõja suurimaks vangide vahetuseks, kuid ilma käegakatsutavate edusammudeta rahulepingu suunas.

Esmaspäeval peetud kohtumisele andis oma varjundi Ukraina pühapäevane edukas rünnak Venemaa strateegiliste pommitajate vastu, mistõttu mõjukad Vene sõjablogijad kutsusid Moskvat üles andma Kiievile karmi vastulööki.

Seni ei ole esmaspäevaste kõneluste kohta muid üksikasju teada. Eeldati, et kaks poolt arutavad oma äärmiselt vastandlikke ideid selle kohta, milline peaks välja nägema täielik relvarahu ja pikaajaline tee rahu poole, kuna USA president Donald Trump on öelnud, et USA võib loobuda vahendaja rollist, kui edusamme ei toimu.

Ukraina 14-liikmelist delegatsiooni juhtis kaitseminister Rustem Umerov ning sellesse kuulusid mitmed Ukraina sõjaväe-, inimõiguste ja õigusvaldkonna eksperdid, kes ei osalenud 16. mai läbirääkimistel, teatas väljaanne The Kyiv Independent.

Enne kohtumist Venemaa ametnikega pidas Umerov kahepoolse kohtumise Türgi välisministri Hakan Fidaniga.

Venemaa delegatsiooni juhtis presidendi abi Vladimir Medinski, kes esindas Moskvat nii esimestel ebaõnnestunud rahuläbirääkimistel Istanbulis 2022. aastal kui ka uuesti selle aasta mais. Vene delegatsiooni kuulusid Interfaxi andmeil ka Venevälisministri asetäitja Mihhail Galuzin, Venemaa relvajõudude kindralstaabi luureosakonna ülem Igor Kostjukov, kaitseministri asetäitja Aleksandr Fomin.

Venemaa ei esitanud enne kohtumist ametlikult oma memorandumit, milles oleks välja toonud oma tingimused rahu sõlmimiseks.

Ukraina lubas esitada üksikasjaliku tegevuskava, mille eesmärk on püsiva lahenduse saavutamine. Ukraina ettepaneku kohaselt algaks protsess vähemalt 30-päevase relvarahuga, millele järgneks vangide täielik vahetus ja Venemaa valduses olevatesse piirkondadesse viidud Ukraina laste tagasisaatmine ning see viiks lõpuks potentsiaalse kohtumiseni Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini vahel. Plaanist teatas 1. juunil uudisteagentuur Reuters.

Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja kordas 30. mail, et Moskva kaalub relvarahu ainult siis, kui Ukraina peatab mobilisatsiooni ja välismaise sõjalise abi vastuvõtmise.

Enne kõnelusi kohtusid Ukraina esimene asevälisminister Serhii Kõslõtša ja Ukraina delegatsiooni liige Oleksandr Bevz Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriigi esindajatega, et kooskõlastada oma seisukohti, teatas Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhhõi sotsiaalmeediakanalis X.

"Ukraina delegatsiooni liikmed kordasid Ukraina pühendumust rahule. Nad täpsustasid päevakorrapunkte, mille hulka kuuluvad juhtide kohtumine, täielik relvarahu ja humanitaarsed usalduse suurendamise meetmed," lisas ta.

USA presidendi Donald Trumpi Ukraina eriesindaja Keith Kelloggi sõnul plaanisid läbirääkimistel osaleda ka julgeolekunõunikud USA-st, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

Zelenski kordas esmaspäevaste läbirääkimiste eel, et Venemaa ei ole esitanud Ukrainale, Türgile ega USA-le oma niinimetatud rahumemorandumit. "Vaatamata sellele püüame saavutada vähemalt mingit edu rahu teel," ütles ta.

Vene riigimeediaga vesteldes kinnitas Medinski, et Venemaa on saanud Ukraina rahuettepanekud. Venemaa kavatseb oma memorandumi esitada läbirääkimiste ajal, teatas uudisteagentuur Interfax oma allikatele viidates.

Kuigi USA ja Ukraina on kutsunud üles kehtestama tingimusteta relvarahu, on Kreml selle tagasi lükanud.

Selle asemel on Moskva regulaarselt esitanud maksimalistlikke nõudmisi, mida Kiiev tõenäoliselt ei aktsepteeri, näiteks Venemaa ebaseaduslikku anneksiooni tunnustamist Ukrainas vallutatud piirkondades ja Ukraina vägede väljaviimist nende oblastite osadest, mis on siiani Kiievi kontrolli all.

Trump on väljendanud pettumust Venemaa vastumeelsuse pärast järeleandmisi teha ning Ukraina vastu suunatud intensiivistuvate ja surmavate rünnakute pärast. Ta on samas seni keeldunud Venemaale täiendavate sanktsioonide kehtestamisest.

Läbirääkimised toimuvad vaid päev pärast seda, kui Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) korraldas Venemaa õhuväebaaside vastu massilise droonirünnaku, milles väidetavalt hävitati 41 Vene pommitajat ja tehti kahjutuks kolmandik Venemaa tiibrakettide stardiplatvormiks olevast lennukipargist.