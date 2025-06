Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma

Teisipäeval on Eesti lõunast ulatuva kõrgrõhuala ja põhhja jääva madalrõhkkonna piiril. Öösel sajab üksikutes kohtades vähest vihma ja mõnel pool tekib udu. Päeval sajab aga juba mitmel pool ja on ka äikese- ja raheoht. Õhtuks ilm selgineb ja sajuvõimalus väheneb.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kerget vihma sajab vaid üksikutes kohtades. Mõnel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 12 kraadi.

Ka hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vähest vihma ja võib veel olla udu. Mõõdukas tuul puhub edelast ja läänest, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ning õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 14 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja hoovihma sajab juba mitmel pool. On ka äikese- ja raheoht ning sajuhood on intensiivsemad Kirde-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s ja äikesega võivad kaasneda ka tugevamad puhangud. Sooja on 15 kuni 19, rannikul kohati kuni 12 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese pilvisusega ja Ida-Eestis võib veel hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul iiliti 12 m/s. Sooja on kuni 17 kraadi.

Kolmapäevane ilm peaks prognooside järgi tulema ilus - sajuta ja võrdlemisi soe, öösel on 4 kuni 11, päeval 16 kuni 21 kraadi.

Neljapäev seevastu tuleb aga sajune - peale keskööd sajab mitmel pool vihma ja sadu jätkub ka päeval koos kohatise äikesega. Öine õhusoe tõuseb, päevane püsib sarnane kolmapäevaga.

Ka reede päeval sajab hoovihhma mitmel pool, laupäeval juba pisut vähem, vaid kohati. Öine keskmine õhutemperatuur püsib 10-11, päevane 17-18 kraadi juures.