Põltsamaa vallavanemaks sai Jõgeva vallavanema ametis olev Taavi Aas

Varem pikalt Põltsamaa valda juhtinud Karro Külanurmele avaldas volikogu umbusaldust kolm nädalat tagasi.

Seejärel kandideerisid vallajuhiks Taavi Aas ja Toomas Teppo, kuid Aas valituks ei osutunud.

Teppo sai olla vallavanem nädal aega ja astus tagasi, kuna volikogu ei kinnitanud ametisse tema meeskonda. Kui volikogu pani Karro Külanurmele süüks tuuleparkide eriplaneeringu algatamist, siis uus vallavanem Taavi Aas ei toeta kõrgete tuulikute rajamist Põltsamaa valda.

"Eriplaneeringut saab ikkagi menetleda seaduste alusel, mitte emotsiooni pealt lõpetada. Ja seda ma ka oma lõpukõnes ütlesin volikogu ees, et seisan selle eest, et oleks olemas vastavad uuringud selleks, et oleks alus järgmisteks sammudeks. Kuna see protsess oli nii alguses ja on täna nii alguses, siis ei ole seal ka juriidilist alust selleks, et lõpetada," ütles umbusaldatud Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm.

"Ma arvan, et ka vallavolikogu algatades seda eriplaneeringut ei kujutanud ette, et kui algatamise otsuses oli kirjas tuulikud kõrgusega 30 pluss meetrit, et see 30 pluss meetrit muutub ühel hetkel peaaegu 300 meetriks. Nii et ma arvan, et sellisel kujul ei ole võimalik selle planeeringuga edasi minna. Ja tegelikult ka planeeringu teostaja ise on ju planeeringu koostamisest loobunud, sellepärast et ta on aru saanud, et sellisel kujul see lihtsalt ei ole võimalik," ütles Taavi Aas.

Taavi Aas on ühtlasi ka Tallinna linnavolikogu liige.