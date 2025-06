Ukraina peaminister: operatsioon "Ämblikuvõrk" võib korduda

"Meie jaoks oli see väga sihipärane sõjaline operatsioon. Oleme juba kaks kuud teinud ettepanekut täielikuks relvarahuks, kuid venelased ikka ei nõustu. Nad jätkavad Ukraina ründamist igal ööl ja igal päeval ning toimuvad pidevad raketi- ja droonirünnakud tsiviiltaristule. Seega meil ei ole valikut – peame hävitama nende sõjalise potentsiaali ja takistama neil seda tegemast," seletas Šmõhal Prantsuse telekanalile France 24 antud intervjuus.

Peaministri sõnul tõestas selline operatsioon, et innovatsioonil ja uutel tehnoloogiatel on praeguses sõjas otsustav roll.

"Tehnoloogia muudab praegu lahinguvälja. Ja ma olen veendunud, et Ukrainal on palju uusi ideid selle võimekuse parandamiseks. Seega see ei ole lihtsalt episood, vaid see võib korduda. Jätkame pingutamist. Mustal merel on tulemusi juba näha ja me vabastame ka oma õhuruumi Vene pommitajatest," jätkas valitsusjuht.

Samas märkis Šmõhal, et Ukraina vajab oma liitlastelt kaugmaarakette.

"Me vajame neid Vene logistika neutraliseerimiseks Ukraina piiri lähedal. Venemaa ründab Donetski, Zaporižžja ja Sumõ oblasteid. Ainus viis neid peatada, heidutada ja päästa palju elusid on omada vahendeid nende sõjalise logistika neutraliseerimiseks," rääkis peaminister.

Šmõhali sõnul on sõjarelvastus ja ühisettevõtete loomine nende tootmiseks läbirääkimiste teemadeks Prantsuse ametivõimudega.

"Prantsuse relvad, mis on end lahinguväljal tõestanud, on üks teemadest. Soovime jätkata koostööd raketiarenduse vallas ja kiirendada ühisettevõtete loomist sõjalise kaitsevarustuse tootmiseks. Jätkame kõige tegemist, et takistada vaenlasel oma eesmärke saavutamast," rõhutas peaminister.

Zelenski: Venemaa tunnistas laste röövimist

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul tunnistasid Venemaa esindajad esmaspäeval Istanbulis toimunud läbirääkimistel, et on Ukrainast välja viinud sadu ukraina lapsi.

"Ma tahaksin, et meie ajakirjanikud ja meie inimesed mõistaksid venelaste suhtumist humanitaaraspekti. Esimene asi, mida nad meile ütlesid oli, et me ei tohiks korraldada etendust lastetutele Euroopa vanadaamidele. Selline on nende suhtumine sellesse, et me tõstatame röövitud laste küsimuse. Ja me ütlesime neile, et nad on röövinud 20 000. Nad ütlesid, et ei ole kunagi röövinud 20 000, vaid kõige rohkem oli neid sadu," rääkis Zelenski esmaspäeval korraldatud pressikonverentsil.

Ukraina presidendi sõnul oli see oluline fikseering mitte arvu osas, vaid just selle fakti osas, et venelased tunnistavad laste röövimist.

President lisas, et Ukraina delegatsioon andis Istanbulis toimunud läbirääkimistel Vene poolele üle nimekirja ligi 400 lapse nimega.

"Ja nad pakkusid meile, et teeme midagi selles suunas kuni 10 lapse osas. Selline on nende nägemus humanitaarküsimustest," ütles Zelenski.

Ukraina laste Venemaalt tagasi toomisega tegeleva algatuse Bring Kids Back UA tegevjuht Daria Zarivna on öelnud, et Venemaa poolt Ukrainast ära viidud Ukraina laste arv võib olla palju suurem kui ametlikult kinnitatud 19 546.

Ukraina laste röövimise eest on Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) väljastanud vahistamismääruse Vene režiimijuhi Vladimir Putini ja Vene laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova suhtes.

Zelenski sõnul arutab Ukraina USA-ga kaitsekokkuleppe eelnõu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et sel nädalal arutab Ukraina delegatsioon Ameerika Ühendriikides kaitsekokkuleppe eelnõu ja vabakaubanduslepingut.

"Meie meeskond plaanib Ühendriikides tõstatada need kaks meile väga olulist küsimust ehk vabakaubandusleping ja kaitsekokkuleppe. Ma arutasin seda president Donald Trumpiga ja ma väga tahaksin, et me suudaksime sõlmida tugeva kaitsekokkuleppe Ukrainale sobivate relvade tarnimise kohta. Me tahame neid osta. Nii et see on tehing ja need ei ole kingitused. Need on olulised asjad. Ja vastavad kohtumised toimuvad Ühendriikides," rääkis Zelenski.

Riigipea täpsustas, et kõnelused peaksid toimuma sel nädalal, kuid ei öelnud, mis formaadis need läbi viiakse.

Zelenski kutsus enne seda oma USA ametivenda Donald Trumpi üles kiitma heaks täiendavate sanktsioonide kehtestamine Venemaale, et survestada Moskvat täielikule relvarahule, kui too keeldus taas 30-päevasest vaenutegevuse peatamisest.

"Me tõesti ootame, et Trump astuks jõulisi samme," ütles president ajakirjanikele antud pressikonverentsil pärast Ukraina ja Venemaa teist kõnelustevooru Istanbulis.

Zelenskõi kutsus Washingtoni üles survestama venelasi tugevate sanktsioonidega relvarahule.

Ukraina riigipea ütles ajakirjanikele ühtlasi, et Venemaa sihiks on vaid lühike paus oma ettepanekuga kahe- või kolmepäevaseks osaliseks relvarahuks ja nimetas seda retooriliseks mänguks.

Ukraina siseminister: Venemaa sihib teadlikult päästjaid

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas, et Venemaa sihib teadlikult Ukraina Riikliku Erakorraliste Olukordade Teenistuse (SES) spetsialiste — viimase nädala jooksul ründasid Vene väed kuut tuletõrje- ja päästejaoskonda.

"Venemaa sihib teadlikult neid, kes päästavad elusid. Vaid ühe nädalaga – 26. maist 2. juunini – sattusid päästjad vaenlase tule alla ligi tosin korda," seisis Klõmenko avalduses, mille ta tegi esmaspäeval suhtlusvõrgustikus Telegram.

Klõmenko sõnul said kannatada päästetöötajad Zaporižžja, Donetski, Dnipropetrovski, Sumõ ja Harkivi oblastis. Kannatada sai kuus tuletõrje- ja päästeüksust ning kuus ühikut tehnikat.

"Üks küünilisemaid rünnakuid toimus täna hommikul. Zaporižžja oblasti asuvas Stepnohirskis. Pärast seda, kui droonid tabasid tuletõrjejaoskonda, sihtisid sissetungijad päästjaid teist korda ja tabasid neid haavatute evakueerimise ajal," kirjeldas Klõmenko.

Kaks sõidukit said kahjustada ja 12 päästjat vigastada. Kannatanud saavad praegu meditsiinilist ja psühholoogilist abi.

"See ei ole juhus. See on sihipärane terror päästeteenistuste vastu. See on sõjakuritegu. Kuid isegi pärast selliseid jõhkraid rünnakuid panevad meie päästjad oma vormiriietuse uuesti selga, parandavad oma varustuse ja lähevad tagasi — sinna, kus keegi võib veel rusude all hingata. Nad ei anna alla. Sest nad teavad, et päästja töö on teistele võimalus elule. Austus kõigile, kes iga päev elu hoiavad," rõhutas Klõmenko.

Vene väed tulistasid tuletõrje- ja päästeüksust ühes Zaporižžja oblasti rindeäärses asulas, kus vigastada sai 12 päästjat.