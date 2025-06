Ukrainlaste suuroperatsioon "Ämblikuvõrk" tekitas tõsist kahju Venemaa lennuväe võimekusele kaugrünnakuid sooritada. Kui suur alandus see Kremli jaoks oli? Millise mõjuga on USA plaanitavad sanktsioonid Venemaa vastu? Miks lääneriigid ei suuda Venemaa naftakraane kinni keerata? Stuudios on majandusekspert ja Venemaa asjatundja Raivo Vare.