Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor lahkub ametist

Keskus teatas, et Saar lahkub peadirektori ja riigi relvastusdirektori kohalt omal soovil.

Saar ütles pressiteate vahendusel, et on alates RKIK-i loomisest pingutanud, et sellest saaks rahvusvaheline kompetentsikeskus ning nüüdseks on jõutud tasemele, kus lisaks Eesti riigikaitse arendamisele abistab RKIK ka Ukraina relvajõude, panustab Moldova relvajõudude kaasajastamisse ning veab rahvusvahelisi ühishankeid.

"Energiat on kulunud palju ning praeguseks olen jõudnud tõdemusele, et on õige aeg anda keskus üle uue pilgu ja värske energiaga juhile, sest ees ootab Eesti ajaloo suurima kaitse-eelarve sisustamine ja Eesti kaitsevõime hüppeline kasvatamine," lausus Saar.

RKIK-i peadirektor sai Saarest 2021. aastal.

Kui kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm ning Isamaa esimees Urmas Reinsalu kritiseerisid tänavu märtsis kaitseminister Hanno Pevkurit kaitsehangete pärast, väites, et minister keskendub meediakuvandile, kuid vajalikud laskemoonatellimused on tegemata, ütles Saar, et niisugune kriitika pole põhjendatud.

Saar lausus toona, et Eesti on moona tellimisega algusest peale väga kiiresti edasi liikunud, kuid kuna summad on väga suured, siis on läbirääkimised keerulised. Tema hinnangul ei oleks riik saanud neid protsesse veelgi kiiremini läbi viia.

Kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni juhib RKIK-i tööd senine peadirektori asetäitja Katri Raudsepp.

2017. aastal loodud RKIK vastutab riigikaitseks vajalike materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab toimiva ja ohutu taristu.