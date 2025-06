Plaadifirmad peavad läbirääkimisi muusika kasutamise üle tehisaru poolt

Läbirääkimistega kursis olevate inimeste sõnul tahavad Universal Music Group, Warner Music Group ja Sony Music Group idufirmadelt Suno ja Udio kompensatsiooni saada, kui nende esindatud artistide muusikat kasutatakse generatiivsete tehisintellekti mudelite treenimiseks ja uue muusika loomiseks.

Et teha kindlaks, kui palju artistidele maksta tuleks, soovivad ettevõtted, et idufirmad töötaksid välja sõrmejälgede võtmise tehnoloogia, et jälgida, millal ja kuidas artisti loomingut kasutatakse, ütlesid allikad.

Lisaks soovivad muusikaettevõtted aktiivselt osaleda AI-firmade poolt välja antud muusikaga seotud toodete loomisel, sealhulgas kaasa rääkida, milliseid tooteid arendatakse ja kuidas need toimivad.

Läbirääkimistel osalevad ettevõtted esindavad populaarseid artiste, nagu näiteks Taylor Swift, Drake ja Ed Sheeran.

Wall Street Journal kirjutab, et läbirääkimised on märk sellest, kuidas ettevõtted, nagu näiteks filmistuudiod, raamatukirjastajad ja uudisteorganisatsioonid, püüavad kaitsta end ohu eest, mis kaasneb generatiivse tehisintellektiga, kuid samal ajal luua ka uusi tuluallikaid.

Muusikatööstuse ametiühing Ameerika Plaaditööstuse Assotsiatsioon esitas eelmise aasta juunis Suno ja Udio vastu hagi, väites, et ettevõtted rikuvad artistide ja plaadifirmade autoriõigusi.

Suno sõnul loob nende tehnoloogia uut sisu, mitte ei salvesta ega taastooda olemasolevat muusikat. Udio sõnul on tehisaru treenimise eesmärk arendada arusaama muusikalistest ideedest, mis ei kuulu kellelegi. Ettevõte märkis, et neil on filtrid, mis tagavad, et nende mudel ei reprodutseeri autoriõigustega kaitstud teoseid ega artistide hääli.

Nii plaadifirmad kui ka idufirmad soovivad litsentsiõiguste osas kokkuleppele jõuda, arvestades ebakindlat seaduslikku keskkonda ja investorite survet töötada välja äriraamistikud muusika kasutamiseks generatiivse tehisintellekti toodetes.

USA autoriõiguste ameti direktori Shira Perlmutteri vallandamine USA president Donald Trumpi administratsiooni poolt eelmisel kuul tekitas muusikatööstuses mure, et Valge Maja eelistab tehisintellekti ja autoriõiguste üle peetavates vaidlustes tehnoloogiaettevõtteid.

Iga plaadifirma peab idufirmadega läbirääkimisi eraldi ning kõnelused on eri etappides, ütlesid allikad.

Plaadifirmade jaoks on takistuseks see, kuidas leppida kokku kaubanduslikes tingimustes oma kataloogide ulatuslikuks litsentsimiseks viisil, mis ainult ei kaitse artistide loomingut, vaid saavutab ka laialdase toetuse muusikute seas, kellest mõned võivad olla tehisaru suhtes väga ettevaatlikud.

Plaadifirmad plaanivad kokku leppida tingimustes, mis võimaldaksid artistidel teatud kasutusjuhtudest loobuda.

Litsentsilepingud hõlmaksid tõenäoliselt Suno ja Udio vastu antud hagide lahendamist ning nõuaksid seni kasutatud muusika eest kahjutasu, kirjutab Wall Street Journal.

Ilmselt hõlmaksid lepingud ka plaadifirmade osalust tehisintellekti ettevõtetes – plaadifirmad omandavad sageli litsentsilepingute teel osalusi idufirmades. Universalil, Warneril ja Sonyl oli näiteks Spotifys osalus, kui muusika voogedastusplatvorm käivitati.