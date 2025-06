Kolmapäev tuleb päikseline ja soe

Kolmapäeval sirutub Poola poolt kõrgrõhuhari üle Balti riikide. Öö on meil selge taevaga, sajuta ja jahe. Sisemaal langeb termomeetrinäit vaid 3–4 kraadini. Päev tuleb enamasti päikeseline. Õhusoe kerkib 17–22 kraadini.

Öö vastu kolmapäeva on selge ja kuiv. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on päikesepaisteline. Udulaamad hajuvad. Puhub valdavalt edelatuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Päev on enamasti päikesepaisteline. Tuul puhub edelast ja lõunast, pärastlõunal saartel kagust 3 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis. Õhusooja 17 kuni 22, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.

Õhtu on selge, saartel ja mandri loodeservas pilverünkadega, aga sadu need tõenäoliselt veel anda ei suuda. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 6, saartel 4 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäev toob hoovihma, ka äikest ühes tugevate sajuhoogude ja tuuleiilidega. Reede öö hakul üks sajuvöönd eemaldub, päev on taas hoovihmadega, ka äike on võimalik.

Laupäeval on sajuhooge enam öösel, päeval hõredamalt ja harvem. Pühapäeval tuleb taas vihma sagedamini. Temperatuur tiirutab öösiti 10 kraadi ümber, päevasooja sajuhoogudes 15 kraadi ümber, kuivematel tundidel 20 lähedal.