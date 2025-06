Oluline kolmapäeval, 4. juunil kell 7.00:

- Ukraina tabas operatsiooni "Ämblikuvõrk" käigus haruldasi Vene luurelennukeid;

- Venemaa julgeolekujuht Šoigu sõitis Põhja-Koreasse Kimiga kohtuma;

- Ukraina vahetas välja oma droonivägede ülema;

- Ukraina kaitseväel oli teisipäeval 134 lahingkokkupõrget Vene armeega.

Ukraina tabas operatsiooni "Ämblikuvõrk" käigus haruldasi Vene luurelennukeid

Ukraina tabas Venemaa strateegiliste pommitajate vastu korraldatud ulatusliku droonirünnaku käigus vähemalt kahte Venemaa haruldast A-50 luurelennukit, selgub The Telegraph'ile avaldatud luureandmetest.

Väljaandega jagatud kaadrid näitavad selgelt, kuidas üks Ukraina droonidest tabas õhuväebaasis seisnud tohutu Nõukogude-aegse luurelennuki radariseadet.

Tabamuse saanud lennukit kaitsesid tiibadele asetatud liivakotid, märgib väljaanne.

Teine A-50, mida varjasid hoolikalt üle kere paigaldatud rehvid, sai samuti Ukraina droonilt löögi – samuti radarisüsteemi pihta.

Pole selge, kas Vene A-50 luurelennukid hävisid, kuid isegi lennuki kahjustamine oleks ukrainlaste jaoks oluline saavutus.

Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi andmetel arvati, et Moskval on ainult seitse A-50 luurelennuki töökorras versiooni, mille igaühe väärtus on hinnanguliselt ligi 300 miljonit eurot.

A-50 lennukeid peetakse väga oluliseks Venemaa õhukaitse korraldamisel ning Ukrainat ründavate hävitajate ja pommituslennukite koordineerimisel.

Ukraina ametnikud on ka varem väitnud, et tabasid vähemalt ühte A-50 luurelennukit, kuid The Telegraphiga jagatud videomaterjal on siiani ainus tõend lennukitüübi tabamisest.

Kolmeminutilises videoklipis oli ka näha, kuidas Tupolevi pommitajad süttisid leekidesse pärast Ukraina droonide otsetabamusi, mis lasti välja modifitseeritud konteineritest, mis olid pargitud nelja Venemaa sisemaal asuva õhuväebaasi lähedale.

Maxar Technologiesi 2. mail, peaaegu kuu aega enne Ukraina rünnakut, tehtud satelliidipildid näitasid kahte kõrvuti asetsevat A-50 hävitajat Ivanovo Severnõi õhuväebaasis, mis oli ka üks operatsioonis "Ämblikuvõrk" sihtmärgiks võetud baasidest.

Nagu ka The Telegraph'ile jagatud droonikaadrites, nähti kahte lennukit varjatuna – väidetavalt olid lennukite tiivad kaetud prahiga.

Kaadrite võrdlusest oli selge, et tegemist on kahe sama A-50-ga, kuna ühe radari kere on pruunika varjundiga.

Paljud teised Ukraina rünnakutes sihtmärgiks olnud Vene lennukid näisid samuti olevat varjatud sarnastel viisidel.

Operatsiooni "Ämblikuvõrk" koordineeris Ukraina julgeolekuteenistus SBU.

Ametnike sõnul tabas Ukraina operatsiooni käigus 41 Vene lennukit. Operatsiooni planeerimine ja elluviimine võttis aega 18 kuud. Lääne luureametnikud on väitnud, et rünnakutes hävis või sai kahjustada väiksem arv Vene lennukeid – umbes 11. Allikate sõnul aga jätkavad lääne agentuurid uute andmete hindamist.

Euroopa pealinnad tähistasid üllatusrünnakut kui Ukraina leidlikkuse demonstratsiooni, kuid hiljem tõdesid, et see ei muutnud kuigivõrd pilti lahinguväljal.

"See ei muuda olukorda lahinguväljal," ütles üks ametnik. "Ja karm reaalsus on see, et Donbassis on venelased viimase paari kuu jooksul ruutkilomeetri haaval edusamme teinud. Kõrge hinnaga, aga vähemalt 200 ruutkilomeetrit kuus."

Ukraina droonirünnak aeglustab aga tõenäoliselt Venemaa tiibrakettide rünnakuid Ukraina linnadele, kuna lõi rivist välja vähemalt tosina Venemaa kaugpommitajatest.

SBU teatas, et operatsioon tekitas Venemaale ligikaudu seitsme miljardi dollari suuruse kahju ja tegi kahjutuks 34 protsenti Venemaa peamistes õhuväebaasides asuvatest tiibrakettide kandjatest.

Venemaa julgeolekujuht Šoigu sõitis Põhja-Koreasse Kimiga kohtuma

Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Sergei Šoigu saabus kolmapäeval Pyongyangi, kus ta peab kõnelusi Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, vahendas Venemaa riigimeedia.

Šoigu visiit leiab aset Vene režiimi juhi Vladimir Putini korraldusel, kirjutas TASS. RIA Novosti märkis, et aruteluteemade hulgas on ka päevakajalised küsimused, "sealhulgas olukord seoses Ukrainaga".

Kolmapäevane külaskäik Pyongyangi on Šoigul teine vähem kui kolme kuu jooksul.

Traditsioonilised liitlased Venemaa ja Põhja-Korea on viimastel aastatel lähenenud ning Pyongyang on saatnud sõdureid ja relvi Moskva toetuseks Ukraina vastu peetavas sõjas.

Pyongyang on kaitsnud oma sõjalist koostööd Venemaaga, väites esmaspäeval, et sidemete eesmärk on "rahu ja stabiilsuse tagamine" Euroopas ja Aasias.

Lõuna-Korea seadusandja Lee Seong-kweuni sõnul on Lõuna-Korea luureteenistusele viidates Venemaa eest sõdides hukkunud umbes 600 Põhja-Korea sõdurit ja veel tuhandeid saanud haavata.

Venemaa ja Põhja-Korea sõlmisid eelmisel aastal Putini visiidi ajal ulatusliku sõjalise lepingu, mis sisaldas ka vastastikuse kaitse klauslit.

Šoigu külastas Pyongyangi viimati märtsis, kui ta tervitas kokkulepet kui "täielikult mõlema riigi huvidele vastavat".

Ukraina vahetas välja oma droonivägede ülema

Ukraina mehitamata süsteemide ehk droonivägesid (SBS) hakkab polkovnik Vadõm Suhharevskõi asemel juhtima major Robert "Madjar" Brovdi, kes seni juhtis droonide eliitüksust "Madjari linnud", vahendas kolmapäeval Kyiv Independent.

Mehitamata süsteemide väed loodi Ukrainas eraldi väeliigina juunis 2024 ning see on viinud läbi sadu operatsioone ka sügaval Venemaa territooriumil.

"Olen uhke, et mul oli au juhtida SBS-i selle esimesel ja kõige keerulisemal moodustamise aastal," ütles Suhharevskõi oma ametist vabastamist kommenteerivas postituses.

"See aasta on möödunud viljakalt. Me oleme kujundanud ja rakendanud kohe praktikas põhimõtted, mille alusel see ainulaadne vägi tegutseb.... Samas erineb meie visioon SBS-i edasise arengu kohta praeguses etapis juhtkonna omast. Usun, et aus ja professionaalne otsus selles olukorras on lõpetada minu ametiaeg SBS-i ülemana. Lahkun oma ametikohalt sügava usuga kõigisse, kes seda ideed edasi viivad."

Tollane Ukraina relvajõudude ülema asetäitja Suhharevskõi nimetati 10. juunil 2024. aastal vastloodud droonivägede esimeseks ülemaks. Uudisteagentuurile Suspilne anonüümselt rääkinud sõjaväelaste sõnul olid Suhharevskõi suhted relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõiga juba SBS-i moodustamise algusest pingelised.

Kaitseminister Rustem Umerovi sõnul nimetati Suhharevskõi Ukraina Ida operatiivväejuhatuse asetäitjaks, kus ta peaks keskenduma "reformidele ja moderniseerimisele".

Seoses otsusega nimetada Brovdi uueks SBS-i ülemaks ütles Umerov, et Brovdi "kogemust ühe parima üksuse juures tuleks laiendada kogu väeliigile".

Ukraina juhtkond teatas teisipäeval veel mitmest kaadrialasest otsusest.

Sama määrusega nimetas Ukraina president Volodõmõr Zelenski dessantvägede ülemaks Oleh Apostoli ning maavägede endise ülema Mõhhailo Drapatõi ühisjõudude ülemaks.

Drapatõi oli maavägede ülema kohalt tagasi astunud pärast Venemaa raketilööki Dnipropetrovski oblastis asuvale väljaõppelaagrile, kus hukkus vähemalt 12 Ukraina sõdurit.

Ukraina kaitseväel oli teisipäeval 134 lahingkokkupõrget Vene armeega

Ukraina kaitseväel oli teisipäeval 134 lahingkokkupõrget Vene sissetungijatega; vaenlane viis Pokrovski suunal läbi 37 rünnakut, teatas hilisõhtul Facebookis Ukraina relvajõudude peastaap.

"Päeva algusest on toimunud 134 lahingkokkupõrget. Vaenlane sooritas kolm raketilööki ja 59 õhurünnakut, kasutades nelja raketti ja heites 74 juhitavat pommi, viis läbi 1334 kamikaze-drooni rünnakut ning ründas 4421 korral suurtükkidest meie positsioone ja asustatud alasid," seisab peastaabi aruandes.