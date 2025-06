Ukraina vahetas välja oma droonivägede ülema

Mehitamata süsteemide väed loodi Ukrainas eraldi väeliigina juunis 2024 ning see on viinud läbi sadu operatsioone ka sügaval Venemaa territooriumil.

"Olen uhke, et mul oli au juhtida SBS-i selle esimesel ja kõige keerulisemal moodustamise aastal," ütles Suhharevskõi oma ametist vabastamist kommenteerivas postituses.

"See aasta on möödunud viljakalt. Me oleme kujundanud ja rakendanud kohe praktikas põhimõtted, mille alusel see ainulaadne vägi tegutseb.... Samas erineb meie visioon SBS-i edasise arengu kohta praeguses etapis juhtkonna omast. Usun, et aus ja professionaalne otsus selles olukorras on lõpetada minu ametiaeg SBS-i ülemana. Lahkun oma ametikohalt sügava usuga kõigisse, kes seda ideed edasi viivad."

Tollane Ukraina relvajõudude ülema asetäitja Suhharevskõi nimetati 10. juunil 2024. aastal vastloodud droonivägede esimeseks ülemaks. Uudisteagentuurile Suspilne anonüümselt rääkinud sõjaväelaste sõnul olid Suhharevskõi suhted relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõiga juba SBS-i moodustamise algusest pingelised.

Kaitseminister Rustem Umerovi sõnul nimetati Suhharevskõi Ukraina Ida operatiivväejuhatuse asetäitjaks, kus ta peaks keskenduma "reformidele ja moderniseerimisele".

Seoses otsusega nimetada Brovdi uueks SBS-i ülemaks ütles Umerov, et Brovdi "kogemust ühe parima üksuse juures tuleks laiendada kogu väeliigile".

Ukraina juhtkond teatas teisipäeval veel mitmest kaadrialasest otsusest.

Sama määrusega nimetas Ukraina president Volodõmõr Zelenski dessantvägede ülemaks Oleh Apostoli ning maavägede endise ülema Mõhhailo Drapatõi ühisjõudude ülemaks.

Drapatõi oli maavägede ülema kohalt tagasi astunud pärast Venemaa raketilööki Dnipropetrovski oblastis asuvale väljaõppelaagrile, kus hukkus vähemalt 12 Ukraina sõdurit.

Ukraina kaitseväel oli teisipäeval 134 lahingkokkupõrget Vene armeega

Ukraina kaitseväel oli teisipäeval 134 lahingkokkupõrget Vene sissetungijatega; vaenlane viis Pokrovski suunal läbi 37 rünnakut, teatas hilisõhtul Facebookis Ukraina relvajõudude peastaap.

"Päeva algusest on toimunud 134 lahingkokkupõrget. Vaenlane sooritas kolm raketilööki ja 59 õhurünnakut, kasutades nelja raketti ja heites 74 juhitavat pommi, viis läbi 1334 kamikaze-drooni rünnakut ning ründas 4421 korral suurtükkidest meie positsioone ja asustatud alasid," seisab peastaabi aruandes.