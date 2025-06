Meelis Paavel on üks kandidaatidest Jõgeva vallavanema kohale

Endine töötukassa juht Meelis Paavel ütles ERR-ile, et talle on tehtud ettepanek asuda Jõgeva vallavanemaks, kuid otsust pole ta veel teinud.

Jõgeva vallavanema koht jääb vabaks peale seda, kui praegune vallajuht Taavi Aas asub Põltsamaa vallavanema kohale, kuhu ta valiti selle nädala alguses.

Üks kandidaatidest Jõgeva vallavanema kohale on pikka aega töötukassat juhtinud Meelis Paavel, kes kinnitas ERR-ile, et talle on selline pakkumine tehtud, kuid et ta on üks kandidaat mitmest.

"Juttu on olnud küll (vallavanemaks asumisest). Naudin praegu vaba aega ja ei ole veel otsust teinud. Mõtlen veel," lausus Paavel, kelle sõnul pole talle antud ka tähtaega, mil otsus peaks tehtud olema.

Paavel töötas aastatel 2002 kuni 2025 töötukassa juhatuse esimehena. Eelmise aasta lõpus teatas Paavel, et ei soovi lepingu lõppedes uuesti juhatuse esimeheks kandideerida.

Aastatel 1994 kuni 1999 oli Paavel Jõgeva maavanem. Kuni 2012. aastani oli ta sotsiaaldemokraatliku erakonna liige.