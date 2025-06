Ungari võimupartei lükkas edasi parlamendiarutelu läbipaistvusseaduse üle

Eelnõu näeb ette nimekirja koostamist organisatsioonidest, mis saavad raha välismaalt ja võimaldab nende tegevuse lõpetada, kui võimud peavad seda Ungari iseseisvusele ja kultuurile ohtlikuks.

Euroopa komisjoni inimõigusvolinik kutsus Ungari parlamenti üles eelnõu tagasi lükkama, kuna see seab ohtu inimõigused.

Pühapäeval avaldas kavandatava seaduse vastu meelt tuhandeid inimesi, kes marssisid Budapesti kesklinnas täielikus vaikuses.

"Minu meelest tahab valitsus vaigistada kõik meediaväljaanded, mis ei räägi ega kirjuta nii nagu valitsus tahab. Mina nii ei taha," sõnas endine sõdur Zsolt Solyom.

"Selline meeleavaldus aitab meil mitte lootust kaotada ja tugevdab seda veidi. Isegi kui protesteerimisel pole konkreetset tagajärge, et seaduseelnõu kohe ära muudetaks, saame ikkagi üksteisele veidi toeks olla, see tasub end ära," lausus Budapesti meeleavaldaja.

Kriitikute sõnul on avaliku elu läbipaistvuse seaduse eelnõu rahvuslasest peaministri Viktor Orbáni katse suukorvistada vabaühendusi ja sõltumatut ajakirjandust.

Hääletus oli kavas järgmisel nädalal, kuid Ungari võimupartei Fidesz teatas, et saabunud sisuliste kommentaaride menetlemine võtab kauem aega.

"Debatt ettepaneku eelnõu üle jätkub sügisel," ütles Fideszi parlamendifraktsiooni pressiteenistus AFP-le.

Fideszi parlamendifraktsiooni juht Mate Kocsis ütles Facebooki postituses, et on tõsiseid organisatsioone väljaspool mõjutatud pooli, kellel on läbipaistvuse seaduse kohta häid ettepanekuid.

Seadus annaks valitsusele volitused karistada organisatsioone, mis ohustavad Ungari suveräänsust, kasutades avaliku elu mõjutamiseks välisrahastust.

Euroopa komisjon on kutsunud Ungarit seaduse vastuvõtmisest loobuma, lubades vastasel korral rakendada "vajalikke samme".