Põllupidajad ennustavad suveks rikkalikku rapsisaaki

Pärast rapsi ikaldumist kahel eelmisel aastal, on rapsikavatajad tänavu taas täis lootust - pilk rikkalikult kolletavatele rapsipõldudele näitab, et oodata on korralikku saaki. See omakorda annab põllumeestele lootust, et rapsi tasub kasvatada.

Rapsipõllud Imaveres Järvamaal ja Kõo lähistel Viljandimaal pakuvad möödasõitjaile silmailu. Kuigi nende kriiskavkollaste õitega õlitaimede õitsemise tippaeg hakkab läbi saama, on osaühingu Mägede omanik Raido Allsaar ja Kõo Agro taimekasvatusjuht Andrei Pukman väga rahul.

"Ilmataat on kõvasti kaasa aidanud ja oleme väetamise ning taimekaitsega lihtsalt jõudnud õigel ajal," lausus Allsaar.

"Üle mitme aasta ikka päris ilus põld. Siit tundub, et tuleb ka saaki," lisas Pukman.

Seda kõike pärast kahte ebaõnnestunud aastat, kui rapsisaak ikaldus.

"Sellel aastal lihtsalt on turule tulnud üks kahjuritõrje toode, mis tundub, et aitas suure osa kahjuritest ära hoida," ütles Allsaar.

"Jahe kevad ja talv on soosinud. Ei ole nagu eelmisel aastal. Meie kandis siin võttis ikka talirapsi ära, pluss veel kevade väga tugev putukate rünnak oli eelmisel aastal. Tänavu on putukate rünnaku surve olnud üsna väike ja jahe kevad, kõik taliviljad on ilusad," sõnas Pukman.

Andrei Pukman

"Viimane putukarünne on alles tulemas. Kas täna saada olevad ja lubatud vahendid sinna mõjuvad, seda näeme alles juulikuus," ütles OÜ Mägede omanik.

Tänavused head uudised võivad põllumehi, kes plaanisid rapsikasvatusest päriselt loobuda, panna meelt muutma.

"Kindlasti muudab, et üks hea aasta mingi asjaga, siis minnakse järgi ja hakatakse tegema seda. Ma usun kindlasti, et talirapsi pind tõuseb," lausus Pukman.

"Ma olin suhteliselt kindel et ma rapsikasvatuse lõpetan mõneks aastaks üldse ära, aga see aasta... Nüüd võib-olla on ikka perspektiivi," sõnas Allsaar.

Raido Allsaar ja Andrei Pukman ei osanud veel öelda, kui kallilt õnnestub rapsisaak maha müüa, sest see sõltub maailmaturu hinnast. Kodumaiste kokkuostjatega nad eellepinguid sõlminud ei ole.