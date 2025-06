SDE läheb valmistele juhtmõttega "Igaüks loeb!"

Sotsiaaldemokraadid kinnitasid pühapäevasel üldkogul kohalike valimiste valimisprogrammi, mille sihiks on kokkuhoidev ja turvaline kodukant, parim elukeskkond kõigile, elav ettevõtlus ja rohkem töökohti ning aus ja avatud valitsemine. Valimisloosungiks on sotsidel "Igaüks loeb!".

SDE üldkogul kinnitati erakonna sihid linna- ja vallavolikogu valimisteks. Sügisel toimuvatele KOV valimistele lähevad sotsiaaldemokraadid kodu, elukeskkonda, töökohti ja turvalisust väärtustava programmiga.

Sotside programmis on sihiks, et valdades ja linnades oleks hea ja turvaline elada, et elukeskkond oleks parim kõigile, mis tähendab tugevaid kohalikke koole ja lasteaedu, kaasahaaravat ja mitmepalgelist kultuuri- ja seltsielu, kaasaegseid vaba aja veetmise ja spordi tegemise võimalusi.

"Seisame läbirääkimistel riigiga selle eest, et sotsiaaldemokraatide osalusel kehtestatud põhimõte, mille järgi hooldekodukoht peab olema kättesaadav abivajajatele pensioni eest, oleks austatud ka edaspidi," tõi SDE välja.

Samuti on erakonna programmis välja toodud, et ka töö oleks kohalik, et linna- ja vallavalitsustel on roll teha koostööd ettevõtjatega, et piirkonnas oleks rohkem tasuvaid töökohti ning jõukust loodaks kohapeal.

Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide eesmärgiks tagada, et igal Eesti perel säiliks lootus paremale homsele.

"Igaüks loeb!" on meie vastus tänase valitsuse poliitikale, mille tagajärjel on võitjaid järjest vähem ja kaotajaid järjest enam. Eesti tulevikku sellisele (majandus)mudelile rajada ei saa. Aga just sellist mudelit tänane valitsus kehastab. Meie tahame alternatiivi, meie tahame, et iga inimene loeb," ütles Läänemets.

Üldkogul esinesid kõnedega investor ja ettevõtja Kristi Saare, Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, ettevõtja Rasmus Rask, Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser, riigikogu liige Riina Sikkut, õigus- ja majandusantropoloog Gustav Kalm, SDE esimees Lauri Läänemets, SDE volikogu juhataja Eduard Odinets, SDE auesimees Marju Lauristin, Põlva vallavanema kandidaat Maris Neeno, Valga vallavanema kandidaat Mart Kase, riigikogu liige Andre Hanimägi.