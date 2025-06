Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Engelsis, tabamused ka mujal Venemaal

Oluline Vene agressioonisõjas Ukrainas reedel, 6. juunil kell 8.25:

- Ukraina süütas droonirünnakuga naftabaasi Engelsis;

- Ukraina rünnak tabas ka relvatehast Tambovis, rünnakuid oli ka mujal Venemaal;

- Venemaa õhurünnakus Kiievile sai surma neli inimest;

- Rutte: NATO-Ukraina Nõukogu kohtumine oli väga positiivne;

- Zelenski sõnul peavad USA sanktsioonid Venemaad tugevasti mõjutama;

- Rootsi eraldab Ukraina toetamiseks täiendavalt 30 miljonit dollarit;

Ukraina süütas droonirünnakuga naftabaasi Engelsis

Ukraina korraldas ööl vastu reedet droonirünnaku Venemaa Saraatovi oblastis, kus süttis Engelsi naftabaas ning sotsiaalmeedias levisid videod plahvatustest ja tulekahjudest.

Sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram tegutseva Venemaa sõltumatu uudistekanali Astra teatel jagasid elanikud kaadreid Engelsis pärast droonirünnakut puhkenud suurtest tulekahjudest. Kohalikud teatasid, et naftarafineerimistehas oli rünnaku all ja tabamuse sai ka üks eluhoone.

Saraatovi oblasti kuberner Roman Busargin väitis, et droonid põhjustasid kahju Engelsi ühele elumajale, kuid ohvreid tema sõnul ei olnud. Hiljem ütles Busargin siiski, et täpsustamata "tööstusettevõttes" puhkes tulekahju ja sündmuskohale saadeti tuletõrjujad.

As Russia continues its massive missile and drone attack against Ukrainian cities, Ukraine's drones struck a Russian oil depot in Engels, Saratov Oblast.



TG/Supernova+ pic.twitter.com/HiZDvLYiaD — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 6, 2025

Volga jõe kaldal, Saraatovi linna vastas asuvas Engelsis on ka sõjalennuväli Engels-2, mis on koos naftabaasiga mõlemad olnud korduvalt Ukraina õhurünnakute sihtmärgiks alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest. Lennuväljal asuvad kolme tüüpi strateegilised pommitajad, mida kasutatakse regulaarselt Ukrainale raketirünnakute korraldamiseks: Tu-95, Tu-22 ja Tu-160.

Väidetavalt varustab tabamuse saanud naftabaas kütusega ka kõrvalasuvat sõjaväelennuvälja.

20. märtsil õhuväebaasi vastu toimunud rünnak hävitas Ukraina kindralstaabi teatel 96 lennukitelt välja lastavat tiibraketti.

Engels asub umbes 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoontest.

Ukraina rünnak tabas ka relvatehast Tambovis, rünnakuid oli ka mujal Venemaal

Venemaa meediaväljaannete teatel tabasid Ukraina droonid reede, 6. juuni varahommikul Tambovi oblastis asuvat relvatehast. Rünnakutest teatati ka Saraatovi, Moskva, Tuula, Belgorodi ja Kaluuga oblastites.

Tambovi oblastis Mitšurinski linnas asuv tehas JSC Progress sattus öösel tule alla, teatasid Vene Telegrami uudistekanalid kohalikele elanikele viidates. Väidetavalt tabas droon tehase tootmishoonet, põhjustades tulekahju. Tehas toodab kõrgtehnoloogilise juhtimissüsteeme lennukitele ja rakettidele, aga samuti tsiviilotstarbega elektroonikat, sealhulgas gaasi- ja naftatrassidele.

Venemaa ametiisikud pole rünnakut veel kommenteerinud. Tehast tabas rünnak väidetavalt ka 2024. aasta detsembris.

Samal ööl teatasid Venemaa väljaanded rünnakutest ka mujal riigis.

Belgorodi oblastis sõitis rong rööbastelt maha pärast seda, kui rööbaste all plahvatas lõhkekeha, teatas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov. Raudtee sai kahjustusi, kuid inimohvreid tema sõnul ei olnud.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et Venemaa pealinna õhukaitse tõrjus kümme Moskvasse suundunud drooni. Sobjanin ütles, et kiirabi saadeti allakukkunud rusude asukohtadele, kuid ei avaldanud teavet kahjustuste kohta.

Kaluuga oblasti kuberner Vladislav Šapsha teatas, et piirkonna kohal tulistati alla viis drooni, mille rusud kahjustasid autosid.

Tuula oblastis tabasid õhutõrjeüksused väidetavalt kahte drooni. Kuberner Dmitri Miljajevi sõnul sai kolm inimest vigastada.

Teatatud rünnakud toimusid samal ööl, kui Venemaa korraldas järjekordse ulatusliku drooni- ja raketirünnaku Ukraina vastu. Rünnakus hukkus Kiievis neli inimest ning inimohvreid ja varalist kahju oli ka rindejoonest kaugel asuvates Lääne-Ukraina linnades.

Kuna rahuläbirääkimised seiskuvad ja Venemaa keeldub relvarahu sõlmimast, on sõda eskaleerunud. Venemaa intensiivistas mai lõpus õhurünnakuid Ukraina linnadele, korraldades kolmel järjestikusel ööl täiemahulise sõja kõige suuremad droonirünnakud Ukrainale. Vähem kui nädal hiljem tegi Ukraina operatsiooni Ämblikuvõrk, milles väidetavalt kahjustas 41 Vene sõjalennukit.

Pärast seda on Ukraina jätkanud Venemaa sõjaliselt oluliste sihtmärkide ründamist, tabades Vene raketilaskeseadeldisi ja Krimmi silda.

Venemaa õhurünnakus Kiievile sai surma neli inimest

Venemaa korraldas ööl vastu reedet Ukraina pealinnale intensiivse raketi- ja droonirünnaku, milles hukkus neli inimest, teatasid Ukraina ametnikud.

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul sai lisaks neljale hukkunule Vene õhurünnakus vigastada 20 inimest, kellest 16 viidi haiglasse.

Rünnak häiris ka Kiievi metroosüsteemi, kuna üks lõhkekeha tabas ja kahjustas rongi kahe jaama vahel, teatas linna sõjaväeadministratsioon.

Solomenski linnaosas tabas Vene droon kortermaja, jättes hoonesse suure augu ja põletusjäljed, ütles sündmuskohal viibinud Reutersi fotograaf. Hoone küljest kukkunud betoonplokid purustasid all pargitud autod.

Reutersi ajakirjanikud kuulsid öösel mitme Vene kamikaze-drooni lendamise müra, millega kaasnes Ukraina õhutõrjetuli. Pealtnägijad teatasid mitmest plahvatusest, mis olid piisavalt võimsad, et panna aknad värisema ka sündmuskohast kaugel.

Ukraina õhujõud teatasid, et linna rünnati droonide ja tiibrakettidega Kalibr.

Rünnak järgnes Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini hoiatusele, mille edastas USA president Donald Trump, et Kreml vastab Ukraina droonirünnakule, mis hävitas sügaval Venemaa tagalas mitu strateegilist pommitajat.

Rutte: NATO-Ukraina Nõukogu kohtumine oli väga positiivne

Brüsselis neljapäeval kaitseministrite tasemel toimunud NATO-Ukraina Nõukogu kohtumine oli väga positiivne ja andis võimaluse üksikasjalikuks aruteluks selle üle, kuidas NATO liitlased saavad jätkata Ukraina sõjalist toetamist, sõnas alliansi peasekretär Mark Rutte.

"Täna toimus meil NATO-Ukraina Nõukogu kohtumine kaitseministritega. See oli väga hea. Me läksime tõesti detailidesse ehk kuidas me tagame, et toetus Ukrainale ei ole mitte ainult praegu olemas, vaid ka püsiv ja kuidas me tagame kollektiivselt, kui juhtub see, mida me kõik loodame, et teoks saaks pikaajaline relvarahu või isegi rahuleping. Ja me tõesti kiidame siin president Trumpi sellealaste jõupingutuste eest," rääkis Rutte kohtumise järgsel pressikonverentsil.

"Arutasime, kuidas lepingu järel tagada, et Ukrainal oleks kõik vajalik, et see rahuleping oleks püsiv ja kestev," lisas peasekretär.

Rutte tõi välja, et kaitseministrid jätkasid ühtlasi konstruktiivseid arutelusid, mis algasid kolmapäeval Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisel, mida juhatasid Saksamaa ja Ühendkuningriik. Neljapäevasel nõukogu istungil osales ka Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas. Kohtumise ajal andis Ukraina kaitseminister Rustem Umerov liitlastele ülevaate lahinguvälja olukorrast ja väljakutsetest, millega Ukraina silmitsi seisab.

Rutte sõnul tõi Umerov esile väljakutsed lahinguväljal, Venemaa jätkuvad rünnakud tsiviilobjektidele ja Ukraina jätkuva püüdluse läbirääkimistel saavutatava rahu poole.

"Ukraina tegevusele avaldati laialdast toetust ja me mõistsime täielikult hukka Venemaa provotseerimata rünnaku Ukrainale. Seega oli see väga positiivne kohtumine," lisas peasekretär.

NATO kaitseministrite kohtumine Brüsselis päädis kokkuleppega võtmeeesmärkide ja suurenenud kaitsekulutuste osas enne eelseisvat tippkohtumist Haagis. Teine oluline teema sellel tippkohtumisel oli toetuse jätkamine Ukrainale Venemaa agressiooni vastu ning riigi püüdlustes saavutada õiglane ja kestev rahu.

Zelenski sõnul peavad USA sanktsioonid Venemaad tugevasti mõjutama

USA sanktsioonid peavad panema Venemaa tundma, et sõja jätkamine on jätkusuutmatu ja ta ei saa endale sõja jätkamist lubada, rääkis neljapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina presidendi delegatsioon pidas samal ajal USA kongressis kohtumisi, et arutada meetmeid, mis võiksid sundida Venemaad sõda lõpetama.

Riigipea rõhutas, et Ukraina loodab Ameerika Ühendriikide poolt Venemaa vastu suunatud tugevatele sanktsioonidele.

"Viimastel päevadel on meie meeskond pidanud Washingtonis palju kohtumisi, kelle seas valitsusametnike, sõjaväe esindajate ja presidendikantselei liikmetega. Me loodame väga tugevatele sammudele. See on see, millest meil praegu puudus on. Ja see on see, mis võiks isegi Moskva lurjused panna mõistma, et nad ei suuda seda sõda jätkata. See tuleb tagada. Selleks vajame uusi ja piisavaid sanktsioone ning eelkõige Ühendriikidelt. Samuti vajame selget poliitilist survet, et saavutada tõhus diplomaatia," rääkis Zelenski.

Varasemate teadete kohaselt on USA senat on valmis kehtestama Venemaa vastu uusi sanktsioone.

Kaks USA juhtivat senaatorit hoiatasid pühapäeval, et Vene režiimi juht Vladimir Putin venitab rahukõnelustega ja valmistab samal ajal ette uut sõjalist pealetungi Ukrainas. Senaatorite hinnangul võivad kaks järgmist nädalat kujundada sõja tuleviku.

Vabariiklane Lindsey Graham ja demokraat Richard Blumenthal, kes kohtusid hiljuti Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja saabusid Pariisi kõnelusteks Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, hoiatasid usutluses uudisteagentuurile AP, et võimalus Venemaa uut pealetungi ära hoida hakkab otsa saama.

Senaatorid ütlesid, et USA ulatuslikud sanktsioonid on lääne viimane võimalus Kremli sõjamajanduse lämmatamiseks ja avaldasid lootust, et nende hiljutine visiit Ukrainasse võib muuta meeleolusid Washingtonis ja tuua nende leeri ka president Donald Trump.

Rootsi eraldab Ukraina toetamiseks täiendavalt 30 miljonit dollarit

Rootsi valitsus on andnud riigi relvajõududele korralduse eraldada NATO kaudu Ukraina toetuseks 550 miljonit Rootsi krooni ehk umbes 30 miljonit USA dollarit, teatas neljapäeval Roots valitsus.

Annetust rahastatakse Ukraina 19. toetuspaketi kaudu, mille valitsus esitas 31. märtsil ja mille parlament võttis vastu 29. aprillil.

Avalduste kohaselt eraldatakse 300 miljonit Rootsi krooni NATO laiahaardelise abipaketi usaldusfondi, et toetada Ukrainat.

Fondi kasutatakse Ukraina taotletud mittesurmava sõjalise abi, mille seas näiteks meditsiinivarustuse, sõidukite, kütuse ja väli-ratsioonide hankimiseks.

Veel 250 miljonit Rootsi krooni eraldatakse NATO julgeolekuabi ja väljaõppe usaldusfondi, et kiiresti hankida Ukraina taotletud kaupu ja teenuseid, mille hulgas näiteks varuosi.

"Rootsi sõjalise toetuse ulatus on suur. Panused nendesse NATO fondidesse suurendavad Ukraina vastupidavust ja logistilisi võimeid," ütles kaitseminister Pål Jonson.

Mai lõpus eraldas Rootsi Ukraina kaitsevõime tugevdamiseks 4,8 miljardit Rootsi krooni ehk üle 502 miljoni USA dollari.