Kolonel Eero Rebo annab juhtimise üle kolonel Tõnu Miilile, kes seni juhtis peastaabi planeerimisosakonda. Kolonel Miil ütles Tõnu Karjatsele, et Kaitseliitu on kolme aastaga tulnud juurde ligi 6000 liiget, kuid nüüd on see tulv peatunud.