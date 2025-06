Europarlamendi konservatiivid viskasid fraktsioonist välja 9. mail Moskvas käinud saadiku

Kartheiser kohtus 9. mail toimunud ürituse eel ja järel Venemaa võimukandjatega, hoolimata tema enda saadikurühma hoiatustest seda mitte teha. ECR-i hinnangul rikkus tema käitumine grupi põhimõtteid, kuna fraktsioon peab Kremlit ainuvastutavaks Ukraina sõja eest.

Lääneriikide poliitikud on pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas hoidunud ametlikest kontaktidest Venemaa esindajatega ja külaskäikudest Venemaale, mitte anda sellega Moskvale võimalust väita, et lääs ei hooli Ukrainas toimuvast ning suhted pole muutunud.

Kartheiser ütles väljaandele BrusselsSignal, et ta ei kavatse ECR-ist lahkuda. "See on olnud minu poliitiline perekond 16 aastat," rõhutas ta.

Luksemburgi poliitiku väljendatud seisukohad Vene agressioonisõja kohta näitasid siiski, et tema vaated sellele erinevad Euroopa Liidu üldisemast positsioonist.

"Nad ei taha dialoogi, rühmas on palju sõjameelseid," rääkis Kartheiser. Tema sõnul tuleks sõda Ukrainas lahendada võimalikult kiiresti ja rahumeelselt, ning prioriteet peaks olema inimelude päästmine.

"Vastupidiselt Euroopa Liidu positsioonile peaksime seda tegema dialoogi kaudu ning taastama EL-i ja Venemaa vahelise suhtluse," leidis Kartheiser.

Küsimusele, kas fraktsioonis on olnud sel teemal vaidlusi või pingeid, vastas Katheiser, et 2024. aasta detsembris arutati Venemaa-poliitikat. Sellest ajast alates avas ECR tema kohta toimiku, jälgis teda tähelepanelikult, kuna pidas teda Vene režiimijuhi Vladimir Putini suhtes liiga soosivaks, rääkis saadik. "See ei ole enam aus suhe, kui organisatsioon jälgib oma liikmete poliitilisi vaateid. See pole demokraatlik," ütles ta.

Kartheiser ütles, et tema väljaviskamise taga olid ECR-i karmi liini pooldajad – eriti Põhja- ja Baltimaadest ning Poolast valitud Euroopa Parlamendi liikmed, mida ta nimetas Vene-vastasteks riikideks. Ta lisas, et nende riikide esindajad tegutsesid sarnaselt ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) ning teistel rahvusvahelistel platvormidel.

Kartheiser ütles, et paljud ECR-i liikmed ei osalenud tema väljaheitmise hääletusel, kuid nende seas, kes seda tegid, oli seisukoht aga peaaegu üksmeelne. Samas väitis ta, mitmed fraktsiooniliikmed tunnistasid talle hiljem, et nad on sunnitud poolt hääletama, et vältida russofiiliks nimetamist.

"Nüansirikkama seisukoha vastu tuntakse laiemat poolehoidu, kuid vähesed on valmis seda poliitilise kliima tõttu avalikult väljendama," ütles ta.

ECR-i fraktsiooni kaasesimees Nicola Procaccini ütles BrusselsSignalile saadetud avalduses: "On hetki, mil vaikimine tähendaks kaasosaluseks olemist, kui teod peavad rääkima meie väärtustest. Meie toetus Ukrainale ei ole retooriline. Selle juured on meie veendumustes: suveräänsus, julgeolek ja õiglus. See ei puudutanud isiklikke arvamusi. See oli selge ja ühtse seisukoha säilitamine ühes kõige fundamentaalsemas küsimuses, millega Euroopa täna silmitsi seisab."

Procaccini lisas, et fraktsioon ei saa toimida, kui selle põhiprintsiibid seestpoolt kahtluse alla seatakse. "Seetõttu oli see otsus vajalik," lisas ta.

Luksemburgi poliitik käis Venemaal Riigiduuma kutsel. Ta ütles, et käis "meie Venemaa naabritega" arutamas kahepoolseid suhteid, olukorda Ukrainas, inimõigusi ja rahvusvahelist poliitikat.

Enne lahkumist jagas Kartheiser videot, milles pöördus venelaste poole nende emakeeles.

Tema Euroopa rühm distantseeris end kohe reisist, öeldes, et ta reisib eraviisiliselt, üksikisikuna ega esinda ECR-i. Enamik fraktsiooni kuuluvaid parteisid on olnud Venemaa suhtes ülikriitilised ja NATO veendunud toetajad.

Kartheiser on propageerinud Ukraina sõjas humanitaarset relvarahu ja väitnud, et Venemaa soovib rahu. Ta on õppinud Viini Diplomaatilises Akadeemias ning töötanud hiljem oma riigi esinduses Bonnis ja Viinis. Pärast seda määrati ta Luksemburgi suursaadikuks Kreekas, Küprosel ja Rumeenias.

2013. aastal teatas Luksemburgi meedia, et Kartheiser oli külma sõja ajal USA Luure Keskagentuuri CIA ja Venemaa sõjaväeluure GRU topeltagent. Kartheiser seda ei etanud BrusselsSignaliga rääkides, kuid ütles, alustas CIA-ga koostööd, kui tema poole oli pöördunud GRU esindaja. "Ma täitsin oma kohust oma riigi heaks," ütles Kartheiser.

Eestist kuulub Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni Keskerakonna liige Jaak Madison.