Tallinnas Kopli tänaval jätkuvad torustiku vahetamise tööd

"Kopli tänaval on tegemist plaanipärase etapiviisilise tööde korraldamisega, et häiringud korraga ei oleks liiga suured ega pikaaegsed," ütles Tallinna vee kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg.

Tamberg rääkis, et eelmisel aastal toimusid tööd Kopli tänava lõigul Niidi tänavast kuni Manufaktuuri tänav 4 kinnistuni.

"Tööd peatati talveks, kui neid teha polnud võimalik, ning avati tee liiklusele, et häiringud linnaruumis oleksid võimalikult väikesed. Kevadel jätkas Tallinna Vesi koostöös Utilitasega torustike ehitust sellest kinnistust kuni Paavli tänavani, et ühendada uus torustik juba eelmisel aastal rajatuga. Need tööd on praeguseks juba valminud ja teekate taastatud," rääkis Tamberg.

Praeguseks on alanud järgmine etapp töödega Kopli tänava torustikuga. "Kopli tänava lõigus Niidi tänavast kuni Ankru tänavani teostatakse töid aprillis kuni augusti lõpuni," ütles Tamberg.

Ankru ja Sõle tänavate vaheline tee saab varem valmis

Ta rõhutas, et tööd on liikluse sujuvuse tagamise eesmärgil jagatud mitmeks etapiks.

"Esmalt suleti Ankru ja Sõle tänava vaheline lõik ja suunati liiklus ümber Maleva tänavale. Uus-Maleva tänavale ligipääsuks rajati ajutine tee üle raudtee. Tee oli kogu laiuses vajalik sulgeda selleks, et paigaldada sinna suuremõõdulised kaugküttetorud ja sademeveetorustik kõrvuti, et tööd saaksid tehtud samas kaevikus ja samal ajal. Tööd olid planeeritud Ankru ja Sõle tn vahelises lõigus lõpetada 23. juuniks, aga praegu juba saame jagada head uudist, et ehitaja suudab tööd lõpetada varem ja lõik avaneb liiklusele 17. juunil," lausus Tamberg.

Sõle ja Niidi lõik kaevatakse uuesti lahti

Tamberg rääkis, et lõik Sõle tänavast Niidi tänavani hoiti maksimaalselt kaua avatuna, et liiklus saaks toimida ja sulgemine toimus 3. juunil, selleks et jõuda töödega valmis augusti lõpuks.

"Sõle ja Niidi tänava vahelises lõigus toimuvad tööd kuni eelmise etapi piirini ja eelmisel aastal taastatud teekatte puhul juba arvestati tööde jätkumisega. Kuna liiklusele on hetkel suletud sama lõik, mis eelmise aastal, võib ekslikult tunduda, et tehakse sama tööd uuesti – tegelikkuses on tegu järgmise etapi töödega. Tööde planeerimine on pikk ja mahukas protsess, kus on arvesse võetud mitmete infrastruktuurivaldajate tegevused – et kokkuvõttes oleksid häiringud elanike ja linnaruumi jaoks võimalikult lühiajalised," rääkis Tamberg.

Tamberg rääkis, et kuna talvel ei saanud neid töis teha, siis ei olnud mõistlik hoida seda teed avatuna ja liikluse tagamiseks pandi see ajutiselt kinni. "Tegemist on ajutine teekattega, mis sinna peale pandi. Selle uuesti lahti kaevamiseks ei ole vaja nii palju ressurssi ja on rahaliselt vähem kulukas," sõnas Tamberg.

Algavad tööd Paljassaare teel

Lisaks algavad tema sõnul 9. juunil tööd Paljassaare teel, mis kestavad kestavad etappide kaupa kuni järgmise aasta 30. septembrini. "Ehituse ajaks rajatakse ajutised teed, mille ettevalmistustööd algavad juuni alguses. Ümbersõitudeks kasutatakse lähiümbruse tänavaid, mille olukorda eelnevalt korrastatakse. Osades lõikudes kasutatakse liikluse reguleerimiseks valgusfoore. Töötsooni jäävatele kinnistutele tagatakse juurdepääs ning täiendavad ajutised sulgemised lepitakse kokku kinnistuomanikega," sõnas Tamberg.

Tamberg rääkis, et kõigi tööde käigus uuendatakse Põhja-Tallinna varustavad olulised vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning rajatakse lahkvoolne sademeveekanalisatsioon. T

"Torustike uuendamine on vajalik lekete ja avariide ennetamiseks ning elutähtsa teenuse toimivuse tagamiseks. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamine võimaldab eraldada sademevee reoveest ning vähendab kliimamuutustest tingitud üleujutuste riske selles piirkonnas. See on osa suuremast strateegiliselt plaanist Põhja-Tallinna ja Kesklinna ajaloolise ühisvoolse kanalisatsioonisüsteemi ümberehitamisest lahkvoolseks," selgitas Tamberg.

"Oluline on arvestada, et torustiku keskmine eluiga on 50 aastat ning need vajavad regulaarset uuendamist," lisas ta.