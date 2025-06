Teeremont Tallinnas Lastekodu tänaval jätkub tee-ehitusega

"Lastekodu tänava rekonstrueerimistööde ajamahukus on paljuski tingitud sellest, et uueneva tänavaruumi all vahetatakse välja ja rajatakse uusi kommunikatsioone, mis kohati paiknevad mitme meetri sügavusel maa all. Ehitustehnoloogiliselt on paljude ehitusprotsesside tegemiseks ja kvaliteedi tagamiseks vajalikud ka vastavad keskkonnatingimused," ütles Pere ERR-ile.

"Talvine ja varakevadine torustike tööde tegemine võimaldab sobivate ilmastikuolude korral teha juba kevadel vajalikke teekatete rajamisi ning seeläbi saame teed kiiremini avada liiklusele," lisas ta.

Paratamatult tuleb Pere sõnul linnas tervikuna teha kompromisse ehitustööde tegemise ja mugavuse vahel ning arvestada tuleb ka linnas toimuvate suurüritustega ning teiste magistraal- või ühistranspordiliikluse ümberkorraldustega, et tööde tegemise ajad ei kattuks.

"Tänaseks hetkeks on Lastekodu tänaval maa-alused torustike rajamistööd täies mahus tehtud. Jätkame teedeehituslike töödega, nagu killustikalused, äärekivid ning suvel alustame asfalt- ning sillutiskatete paigaldamisega," lausus Pere.

Pere ütles, et Lastekodu tänava ehitustööd on graafikus. "Mais avasime Odra tänava kuu aega plaanitust varem autoliiklusele. Juuni keskpaigas taastub ka Tallinna bussijaama logistika ning busside juurdepääs terminali hakkab toimima sarnaselt varasema liikluskorraldusega," sõnas abilinnapea.

Lastekodu tänava rekonstrueerimistööde algusest saab varsti aasta - need algasid mullu 25. juunil. Viimane lõik peaks valmima selle aasta oktoobris.