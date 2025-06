Nädalavahetus tõotab tulla soe, kuid vihmane

Eeloleval ööpäeval kujundab meie ilma osatsüklon, mis Põhjamerelt üle Taani Rootsi kohale liigub. Selle lohk liigub öösel ühes hoovihmadega edelast kirde suunas üle Eesti. Ka päeval rabistab mitmel pool hooti vihma ning Kagu-Eestis on äikeseoht. Pühapäeval liigub juba järgmine madalrõhulohk üle Leedu ja Läti ningriivab ka Eestit. Öösel sajab kohati tugevat vihma, päeval mõnel pool hoovihma ning Lõuna-Eestis võib paiguti äikest olla.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning vihmahood levivad Edela-Eestist kirdesse. Kusjuures Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd tugevneb edelatuul puhudes kiirusega 6-12, saartel ja rannikul iiliti kuni 17 m/s. Õhusooja on öösel 10 kuni 15 kraadi.

Laupäeva hommikul on taevas muutlik, kuid olulist sadu oodata pole. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul 5-12, iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 13 kuni 16 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv, sajab hoovihma ning Kagu-Eestis on ka äikeseoht. Tuul puhub edelast 5-12, iiliti kuni 17 m/s. Sooja on homme päeval 16 kuni 21, rannikul paiguti 12 kuni 15 kraadi.

Õhtu tuleb muutliku pilvisusega. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ning on äikeseoht. Puhub nõrk, kohati mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on 13 kuni 19 kraadi.

Pühapäeval on pilvisus vahelduv ning sajab hoovihma. Lõuna-Eestis on sadu tugev ning oodata on ka äikest.

Pilviselt ja sajuselt algab ka esmaspäev. Õhtul aga taevas edela poolt selgineb ja sajuvõimalus väheneb.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad taas vahelduva pilvisuse ja hoovihmadega. Kui pühapäeval on sooja veel keskmiselt 19 kraadi, siis kolmapäevaks langeb see juba 14 peale.