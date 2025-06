Tallinna vanalinna päevi tulid uudistama ka koerad

Vanalinna päevad pole lihtsalt kultuurisündmus. Kohalikud ja külalised leiavad tee sinna igal aastal — kes kuulama, kes vaatama, kes lihtsalt olema.

"Vanalinna päevad toimuvad juba 43. korda. See on suve alguse pidu," ütles vanalinna päevade projektijuht Annely Pantalon.

Vanalinna päevad ei ole mõeldud ainult meestele, naistele ja peredele, vaid oodatud on ka väga koerad - näiteks must terjer, suur neli aastat vana hovawart ja tema õepoeg Puškin, kes on neli kuud vana.

"Siin see match show ongi selline, et kohtunik hindab, kuidas omaniku ja koera vahel suhe on - kui sõbralik ja kuidas koer ennast tunneb ja kas tal on lõbus olla," ütles koeraomanik Anna.

"Me käisime seal jalutuskäigul ka. Siis oli natuke palav ja väsitav, aga nüüd on juba natuke jahedamaks läinud ja energiat on juurde tulnud," lisas ka koeraomanik Rebecca.

Muusika ja tänavateater kõlavad munakividel, kunst ronib müüridele ja sport vallutab pargid. On, mida vaadata, kuulata ja kaasa teha.



"Meie näitame siin Eesti pärimuskultuuri, nagu kunagi tehti. Ehk siis nagu praegu, on ringmäng ja siis laulame vahepeal ja natuke tantsime ka ikka. Meil on väga vaba esinemisatmosfäär. Suhtleme palju publikuga ja siis ongi see, et lähed esinema, kui tahad. Vabatahtlik värk ja kõik on ikka hea meelega kohal," rääkis tantsija Ott-Eduard.

Vanalinna päevad saavad pühapäevaga lõpu. "Homne päev ootab ees erinevaid kontserte siin samas pealaval. Lahelas on on väga pikk programm Toompargis. Ja tegelikult siinsamas selja taga Raekoja platsil on päev otsa nukuetendusi ja kell kolm on Vanalinna Luuleprõmm," ütles Annely Pantalon veel.