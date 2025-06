Oluline 8. juunil kell 12.29:

- Venemaa teatas Ukraina Dnipropetrovski oblastisse tungimisest;

- Venemaa teatas 61 Ukraina drooni allatulistamisest;

- Minister: Prantsusmaa hakkab tootma droone Ukrainas;

- Venemaa õhurünnakutes Harkivile sai surma vähemalt kaks inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit.

Venemaa teatas Ukraina Dnipropetrovski oblastisse tungimisest

Venemaa teatas pühapäeval oma üksuse tungimisest Ukraina Dnipropetrovski oblastisse esmakordselt enam kui kolm aastat kestnud sõja jooksul.

Vene kaitseministeeriumi teatel jõudis tankiüksus Donetski rahvavabariigi piirile ja jätkab pealetungi Dnipropetrovski oblastis.

Ukraina ei ole Venemaa teadet seni kommenteerinud.

Dnipropetrovski oblast on tähtis kaevandus- ja tööstuspiirkond, kus enne täiemahulise sissetungi algust elas umbes kolm miljonit inimest.

Ukraina sõjaväelased on varem AFP-le öelnud, et Venemaa suudaks valdavalt tasases piirkonnas suhteliselt kiiresti edasi tungida, kuna seal on vähem looduslikke takistusi ja külasid, mida Ukraina väed saaksid kasutada kaitsepositsioonidena.

Venemaa teatas 61 Ukraina drooni allatulistamisest

Õhutõrje tulistas ööl vastu pühapäeva kaheksa Venemaa oblasti kohal alla 61 Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium.

Kaitseministeeriumi teatel tulistati Ukraina droonid alla Brjanski, Belgorodi, Kaluga, Tula, Orjoli, Kurski ja Moskva oblasti ning Krimmi kohal.

Minister: Prantsusmaa hakkab tootma droone Ukrainas

Prantsuse auto- ja kaitsetööstusettevõtted hakkavad tootma droone Ukraina pinnal, vahendas Kyiv Independent pühapäeval Prantsusmaa kaitseministri Sebastien Lecornu sõnu.

"Alustame täiesti pretsedenditut partnerlust, kus üks suur Prantsuse autofirma – ma ei nimeta seda, sest on nende endi otsus sellest teada anda – ühendab jõud ühe Prantsuse kaitsevaldkonna SME-ga (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted), et varustada Ukrainas tootmisliinid droonide valmistamiseks," ütles Lecornu väljaandele Le Monde.

Lecornu ei täpsustanud, millist tüüpi droone on kavas toota.

Ta ütles, et lisaks Ukrainale saavad droone ka "meie enda kaitsejõud..., et neil oleks pidev taktikaline ja operatiivväljaõpe, mis peegeldab reaalsust".

Lecornu sõnul ei ole selleks vaja saata Ukrainasse Prantsuse kodanikke, sest ukrainlased on droonide projekteerimises ja eriti nendega kaasnevate strateegiate väljatöötamises paremad.

Alates täiemahulise sissetungi algusest on Ukraina arendanud ja kasutusele võtnud tehnoloogilisi uuendusi ja tipptasemel mehitamata süsteeme. Nii Ukraina kui ka Venemaa on üha enam toetunud sõjas droonidele.

Märtsi lõpus ütles presidendi Ukraina presidendi nõunik Oleksandr Kamõšin, et Ukraina tootjad suudavad valmistada üle viie miljoni FPV-drooni aastas.

Venemaa õhurünnakutes Harkivile sai surma vähemalt kaks inimest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski taunis rünnakuid, nimetades seda jõhkraks mõrvaks. Ta märkis, et pommide heitmine tsiviilpiirkondadele, sealhulgas laste raudtee lähedal, on puhas terrorism, millel puudub igasugune sõjaline põhjendus.

"Nii on tehtud kogu enam kui kolm aastat väldanud täiemahulise sõja vältel. Seda ei saa ignoreerida. Selle ees ei saa silmi kinni pigistada. Ja see pole mingi mäng. Iga päev kaotame oma inimesi lihtsalt sellepärast, et Venemaa tunneb karistamatust. Me vajame Venemaa karmi sundimist rahule," rõhutas riigipea.

Raudteefirma Ukrzaliznõtsja Harkivi filiaali direktori Oleksandr Pertsovskõi sõnul oli üks Vene rünnakus hukkunuist 30-aastane naine, kes juhtis kohalikku lasteraudteed.

Varem, ööl vastu laupäeva ründas Venemaa Harkivit droonide, rakettide ja juhitavate pommidega, tappes vähemalt kolm ja vigastades 19 inimest, sealhulgas kaht last.

Päästjad otsivad endiselt kuut võimalikku ohvrit, kes arvatakse olevat 7. juuni õhtul rusude alla jäänud.

Harkivi oblasti sõjaväevalitsuse juht Oleh Sõnehubov kinnitas, et rünnakus Harkivi vastu kasutati nelja juhitavat pommi.

"Rünnaku tagajärjel sai kahjustada kaks lasteraudtee hoonet ja neli rongivagunit, samuti kaks eramut ja üks kõrvalhoone. Meditsiinimeeskonnad ja päästeteenistused töötavad sündmuskohal," ütles ta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 996 150 (võrdlus eelmise päevaga +1120);

- tankid 10 911 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 22 748 (+11);

- suurtükisüsteemid 28 892 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1410 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1183 (+2);

- lennukid 414 (+1);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 39 651 (+158);

- tiibraketid 3315 (+7);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 51 225 (+146);

- eritehnika 3911 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.