Itaallased hääletavad referendumil kodakondsusreeglite leevendamise üle

Itaalias toimub pühapäeval ja esmaspäeval referendum kodakondsusreeglite leevendamise ja tööseaduse üle, peaminister Giorgia Meloni valitsus on mõlema muudatuse vastu ja kutsub inimesi rahvahääletusel mitte osalema.

Kodakondsust puudutav ettepanek vähendaks praegu välismaalastele kehtivat kümneaastast Itaalias elamise nõuet viiele aastale.

Töötajate õiguste osas soovivad ametiühingud tõhustada töötajate kaitset tööõnnetuste korral ja tühistada mitu tööturu liberaliseerimiseks vastu võetud seadusmuudatust.

Meloni, kelle paremäärmuslik erakond Itaalia Vennad on seadnud eesmärgiks ebaseadusliku rände piiramise, rõhutas neljapäeval, et Itaalia on olnud aastaid Euroopa riikide seas üks suuremaid välismaalastele kodakondsuse andjaid.

2023. aastal sai Itaalia kodakondsuse üle 213 500 välismaalase, neist üle 90 protsendi oli pärit väljaspoolt Euroopa Liitu.