Saaremaa muuseum saab suveks juurde Bulla muuseumi Sõrves

Saaremaa muuseumi juht avas sümboolselt uue – juba kolmanda muuseumi filiaali ukse. 2017. aastal Sõrves avatud, kuid viimastel aastatel suletud olnud Carl Oswalt Bulla ehitatu maja on seest ideaalselt korras ja esimese korruse tubade seinad on kõik fotograafi unikaalset loomingut täis, nii Peterburi kui ka Saaremaa perioodist.

"Tegemist oli mitte ainult tsaari fotograafiga, vaid ka sellise fotograafiga, kes elas siin kohapeal ja tegi kohalikest pilte. Ja kui kasutada natuke tänapäevaseid väljendeid, siis ta oli paljude Saaremaa fotograafide mentoriks," lausus Saaremaa muuseumi juht Priit Kivi.

Bulla maja saab tänavu avatud tänu mitme osapoole koostööle. Maja kuulub Saaremaa vallale, muuseumi eksponaadid ja fotod kuuluvad pooleks Peterburis tegutsevale Bulla fondile ja eraisikule Mihkel Undrestile ja maja külastatavust korraldab tänavu Saaremaa muuseum.

"Kui Saaremaa muuseum annab meile sügisel tagasisidet, et see ei kandnud oodatud tulemust, et külastajaid ei olnud nii palju või kulud olid liiga suured, siis maja jääb valla omaks ja vald peab sellele hoonele funktsiooni mõtlema. Olen kindlasti valmis pärast sügisest kohtumist Saaremaa muuseumiga mõtlema sellele majale ka võimalikku uut sisu," ütles Saaremaa abivallavanem Koit Voojärv.

Bulla muuseumi ekspositsiooni kaasomanik Mihkel Undrest ütles, et otsesed sidemed Bulla fondiga Peterburis on sõja-aastatega soikunud. Küll aga ollakse seda meelt, et kui Saaremaa muuseumil oleks huvi, näeksid osapooled, et Bulla muuseumi eksponaadid ollakse valmis Saaremaa muuseumile üle andma.

"Muuseumil on 100 protsenti oskusteave, kogemus pidada muuseumi või väikest maja Sõrves. Kui see kõik pakub huvi muuseumile, siis me järgmise sammuna toome selle kõik muuseumi või valla alla," lausus Undrest.

Bulla fotograafilise käekirja eripäraks, vähemalt Saaremaa perioodist, oli näiteks see, et inimesed pidid piltidel ka kenasti riides olema.