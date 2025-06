Ukraina ründas tehast Tšeboksarõs, Venemaa korraldas suure raketirünnaku Ukrainale

Oluline Vene agressioonisõjas Ukrainas esmaspäeval, 9. juunil kell 7.20:

- Ukraina ründas tehast Tšeboksarõs;

- ISW lükkas ümber Venemaa väited Dnipropetrovski oblastisse jõudmisest;

- Mitu Venemaa lennuvälja peatas töö;

- Zelenski süüdistas Venemaad räpases mängus seoses vangidevahetusega;

Ukraina ründas tehast Tšeboksarõs

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva droonirünnaku Venemaa Tšuvaši vabariigi pealinnas Tšeboksarõs asuvale sõjatehasele, kus toimusid plahvatused ja vallandus tulekahju.

Sotsiaalmeedias levivate videote kohaselt langes Ukraina rünnaku alla Tšeboksarõs asuv Ülevenemaaline releetehnika uurimisinstituut (VNIIR), mis avalike allikate andmetel arendab alajaamade releekaitse- ja automaatikasüsteeme. Samas on teada, et tehase allüksus VNIIR-Progress tegeleb sõjatehnika elektroonikasüsteemide arendamisega. Jutt on häirekindlate navigatsioonimoodulite "Kometa" / "Kometa-M" tootmisest, mida kasutatakse tiibrakettide Iskander-M, Kalibr ja droonide Orlan-10 tootmisel, vahendas uudisteagentuur Unian.

Vene meediaprojekti VTšK-OGPU järgi kostis tehase piirkonnast üksteise järel plahvatusi. Kohalikud võimud polnud varahommikul veel rünnakut kommenteerinud.

Tehas asub otse Tšeboksarõs, umbes nelja kilomeetri kaugusel VNIIR-i põhiasutusest. 2023. aastal langes see Ukraina-vastase täiemahulise sõja tõttu rahvusvaheliste sanktsioonide alla.

Ööl vastu pühapäeva, 8. juunit ründas Ukraina teist korda kahe nädala jooksul Tuula oblastis Novomoskovski linnas keemiatehast Azot, põhjustades seal tulekahju. Reutersi andmetel varustab see tehas Nižni Novgorodi oblastis asuvat Sverdlovi tehast lämmastikhappega, millest toodetakse oktogeeni ja heksogeeni ning neid omakorda suurtükimürskude valmistamiseks.

Varem tabasid droonid ka Dubna linnas asuvat tehast Kronštadt, mis tegeleb Vene armeele ründedroonide tootmisega.

ISW lükkas ümber Venemaa väited Dnipropetrovski oblastisse jõudmisest

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituudi (ISW) lükkas pühapäeva õhtul ümber Venemaa võimuesindajate väited, justkui oleks Vene üksused ületanud Ukraina Donetski oblasti läänepiiri ja sisenenud Dnipropetrovski oblasti territooriumile.

Venemaa ametiisikud teatasid pealetungi alustamisest Dnipropetrovski oblastis, kuid ISW ei ole leidnud sellele geolokatsiooni andmete põhjal kinnitust. ISW analüütikute hinnangul jätkuvad lahingud endiselt Donetski oblastis.

ISW viitas Vene kaitseministeeriumi 8. juuni teatele tema relvajõudude edasiliikumisest ja väitest, et Vene üksused jõudsid Donetski ja Dnipropetrovski oblasti piirini Horihhovest loodes ja edenesid Muravkast kagus, Kotljarivkast läänes ning Bohdanivkast läänes ja edelas.

ISW ei leidnud Dnipropetrovski oblasti piiri lähedalt Venemaa väidetavate edusammude kohta geolokatsioonilisi tõendeid, teatas Sõjauuringute Instituut. ISW teatel analüüsisid eksperdid 7. ja 8. juuni satelliidipilte, mis näitasid uusi suurtükikraatreid piirkonnas. ISW järeldas, et venelaste praegune tegevus piiri lähedal on jätkuks pealetungile Donetski oblasti edelaosas, mitte aga uue suuremahulise operatsiooni algus Dnipropetrovski oblastis operatiivselt olulise territooriumi hõivamiseks.

Vene propagandistid levitasid pühapäeval väiteid oma vägede jõudmisest Donetski oblasti piirile ning sisenemisest Dnipropetrovski oblasti territooriumile. Ukraina relvajõudude peastaap lükkas need väited tagasi.

Mitu Venemaa lennuvälja peatas töö

Kaasani, Nižni Novgorodi, Saraatovi ja Tambovi lennujaam peatasid ööl vastu esmaspäeva töö, teatas Venemaa föderaalne lennutranspordiagentuur.

"Tsiviillennukite lendude ohutuse tagamiseks on kehtestatud ajutised piirangud nende saabumisele ja väljumisele järgmistes lennujaamades: Kaasani; Nižni Novgorodi; Saraatovi; Tambovi lennujaamade," öeldakse raportis.

Venemaa ei esita üldjuhul lennujaamade töö peatamise põhjust, kuid tavaliselt tehakse seda Ukraina droonirünnakutega kaasnenud ohu tõttu.

Zelenski süüdistas Venemaad räpases mängus seoses vangidevahetusega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas Venemaad planeeritud vangidevahetusega seoses räpases poliitilises mängus.

Enne seda olid kaks vaenupoolt süüdistanud teineteist Istanbulis rahukõnelustel kokkulepitud vangidevahetuse edasilükkamises ja nurjamises.

"Vene pool püüab nagu tavaliselt mängida räpast ja poliitilist mängu," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

Ukraina president lisas, et kui Venemaa ei täida kokkulepet vabastada enam kui 1000 vangistatud sõdurit, siis heidab see taas suurt kahtlust diplomaatilistele jõupingutustele kolm aastat kestnud sõja lõpetamiseks.

Zelenski sõnul pole Ukraina Venemaalt veel saanud täielikke nimekirju Istanbulis kokku lepitud planeeritud vangide vahetuseks.

"Rääkisin nii täna ja ka eile kaitseminister Umerovi, kaitseministeeriumi luure peavalitsuse ülema Budanovi ja Ukraina Julgeolekuteenistuse ülema Maljukiga – Ukraina teeb jätkuvalt kõik endast oleneva, et tagada meie sõjavangide vabastamine ja langenud Ukraina sõdalaste tagasitoomine. Kahjuks ei ole Venemaa endiselt esitanud täielikke nimekirju enam kui tuhande inimese vahetamiseks, nagu Istanbulis kokku lepiti," rääkis Zelenski.

"On oluline saavutada tulemus. On oluline, et inimesed tuuakse koju tagasi. Usume, et suudame vahetusprotsessi edasi liigutada. Ja omalt poolt teeme kõik endast oleneva, et see teoks saaks. Ja kui venelased ei täida kokkuleppeid isegi sellistes humanitaarküsimustes, siis seab see tõsise kahtluse alla kõik rahvusvahelised jõupingutused – eriti Ühendriikide omad – läbirääkimiste ja diplomaatia osas," kordas Zelenski.

Ukraina teatas pühapäeval, et kavandatud sõjavangide vahetus algab järgmisel nädalal.

"Istanbuli läbirääkimiste tulemustel põhinevate repatrieerimistegevuste algus on kavandatud järgmisele nädalale," kinnitas Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov sotsiaalmeedias.

Ukraina ja Venemaa leppisid 2. juunil Türgis Istanbulis kohtudes kokku uues sõjavangide vahetuses. Nad leppisid kokku ka langenud võitlejate surnukehade tagasivõtmises.

Möödunud nädalal süüdistasid mõlemad pooled teineteist katsetes vangivahetusega nurjata või sellega viivitada.