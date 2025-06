Vihmane ilm jätkub teisipäeval

Öö tuleb pilves selgimistega ning vihmane. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, Lõuna-Eestis iiliti 14 meetrit sekundis. Öö hakul puhub Liivi lahe ümbruses loodetuul 8 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhusooja on 8 kuni 13 kraadi.

Ka hommik tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kuid suurem on sajuvõimalus just Ida- ja Lõuna-Eestis. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis ning sooja on hommikul 10 kuni 13 kraadi.

Päev tuleb muutliku taeva ja hoovihmadega. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Termomeetri näit tõuseb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Õhtul Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on õhtul 11 kuni 16 kraadi.