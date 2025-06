Venemaa uued õhurünnakud tabasid Kiievit ja Odessat

Teisipäevaöised rünnakud järgnesid Venemaa seni suurimale droonirünnakule Ukrainas, mis toimus esmaspäeval ning milles nähakse Moskva vastust Ukraina korraldatud droonioperatsioonile Vene sõjalennuväljade vastu 1. juunil, kui hävitati hulk Vene strateegilisi pommitajaid.

Kiievis kutsuti meedikuid teisipäeval, paar tundi pärast südaööd, nelja linnaossa, sealhulgas ajaloolisse Podili naabruskonda, teatas linnapea Vitali Klõtško sõnumirakenduses Telegram.

Klõtško täpsustas kella kolme ajal öösel, et linna Ševtšenko rajoonis süttis mitu autot, Obolonis kukkusid mehitamata õhusõiduki rusud ühe kooli territooriumile.

Veidi hiljem teatati Ševtšenko rajoonis süttinud elumajast, kus vigasaanud naine vajas meditsiinitöötajate abi.

Viimastel andmetel on Kiievis saanud surma üks ja vigastada vähemalt neli inimest.

Ukraina sõjavägi teatas õhurünnaku venimisest ja kutsusid inimesi üles jääma varjenditesse. Rünnaku kogu ulatus ei olnud kohe selge.

"Vaenlase droonid ründavad korraga mitut linnaosa," ütles Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Timur Tkatšenko sõnumirakenduses Telegram. "Neis on elumajad saanud tabamusi ja puhkenud on tulekahjusid. Päästjad töötavad objektidel."

Reutersi allikad rääkisid uudisteagentuurile, et kuulsid terves linnas mitut valju plahvatust.

Odessas tabas suur droonirünnak kiirabihoonet ja sünnitusmaja ning ka elumaju, ütles Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper Telegramis.

Sünnitusmajas inimohvreid ei olnud ning patsiendid ja personal evakueeriti, ütles Kiper. Ta postitas fotosid meditsiiniasutuse lõhutud akendest ja mitme hoone fassaadide kahjustustest.

Kella nelja ajal teatasid Odessa võimud, et kinnitust on leidnud ühe inimese hukkumine ja kolm on saanud vigastada.

Nii Ukraina kui Venemaa eitavad tsiviilelanike ründamist sõjas, mida Venemaa alustas Ukraina vastu enam kui kolm aastat tagasi. Kuid konfliktis on hukkunud tuhandeid tsiviilisikuid, kellest enamik on ukrainlased.

Ukraina droonirünnakud peatasid Venemaa lennujaamade töö

Venemaa peatas ööl vastu teisipäeva Ukraina droonirünnakute tõttu rohkem kui kümne lennujaama töö.

Ajutiselt peatasid lennud kõik neli Moskva peamist lennujaama ning riigi suuruselt teise linna Peterburi Pulkovo lennujaam. Lisaks katkestasid ohutuse tagamiseks lendude vastuvõtmise ja väljumise veel üheksa linna lennujaamad, teatas Venemaa tsiviillennundusamet Rosaviatsia.

Teiste hulgas peatasid öösel tegevuse Iževski, Kirovi, Saraatovi, Kaasani ja Nižnekamski lennujaam.

Venemaa teatas 102 Ukraina drooni tõrjumisest

Venemaa õhutõrjeüksused hävitasid öö jooksul kokku 102 Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium, mis teatab traditsiooniliselt ainult allatulistatud droonidest, mitte Ukraina väljasaadetud mehitamata lennumasinate koguarvu.

Ligi pooled droonidest hävitati Ukrainaga piirneva Brjanski oblasti kohal, teatas ministeerium. Kolm drooni tulistati alla Moskva oblasti ja kaks Leningradi oblasti kohal.

Regioonide kubernerid, kes kirjutasid rünnakutest Telegramis, ei teatanud rünnakute tekitatud kahjudest.

Rutte: NATO toetab Ukrainat praegu ja tulevikus

NATO liitlased jätkavad Ukraina toetamist tema kaitsesõjas Venemaa agressiooni vastu ja seisavad Ukraina kõrval kõigis tulevastes väljakutsetes, ütles alliansi peasekretär Mark Rutte esmaspäeval .

"Seda selleks, et tagada Ukraina võime heidutada edasisi agressiooniakte," jätkas Rutte oma Londonis peetud kõnes.

"[Vene] President Vladimir Putin ei käitu nagu keegi, kes oleks rahust huvitatud. Venemaa jätkab tsiviilobjektide ründamist Ukrainas päeval ja öösel. See on vägivald vägivalla enda pärast. Toetame täielikult USA presidendi Donald Trumpi jõupingutusi verevalamise peatamiseks," sõnas peasekretär.

"Ukraina rahvas väärib õiglast ja kestvat rahu. NATO praktiline ja poliitiline toetus Ukrainale jätkub. Meie pikaajalise toetuse eesmärk ei ole sõja pikendamine. Selle eesmärk on aidata Ukrainal end täna kaitsta ja ennetada igasugust tulevast agressiooni. NATO seisab Ukraina kõrval praegu ja läbi eelseisvate väljakutsete," kinnitas Rutte.

Samal ajal rõhutas peasekretär, et oma geopoliitilistest vastastest tugevam olemiseks peavad NATO riigid arendama tipptehnoloogiaid tuginedes eelkõige Ukraina lahinguvälja kogemustest saadud õppetundidele.

"Oma vastastest ees püsimiseks peame arendama ja kasutusele võtma uusi tehnoloogiaid. Need võivad olla kulutõhusad ja anda sama efekti kui traditsiooniline sõjaline nii-öelda raske metall. Ukraina lahinguväljadel hävitavad õigesti kasutatud ja vaid nelisada dollarit maksvad droonid kaks miljonit dollarit maksvaid Vene tanke," seletas Rutte.

Haagis 24.–25. juunini toimuv NATO tippkohtumine keskendub kolmele peamisele prioriteedile: liikmesriikide kaitse-eelarvete suurendamine, kaitsetööstuse toetamine ja sõjalise toodangu suurendamine ning sõjalise abi jätkamine Ukrainale.