Baltic Workboats ja BLRT Grupp sõlmisid Belgiaga 55 miljoni eurose lepingu

Laev on 80 meetrit pikk ja 13,3 meetrit lai, projekteeritud säilitama kiirust kuni 14 sõlme ka karmides meretingimustes, kus lainekõrgus ulatub 2,8 meetrini. Projekteerimisel on erilist tähelepanu pööratud headele meresõiduomadustele ja meeskonna mugavusele.

Baltic Workboatsi tegevjuht Margus Vanaselja ütles, et tegu on suurima laevaga, mille ettevõte on kunagi ehitanud. Varem on ettevõte teinud BLRT Grupiga koostööd Klaipeda sadamale 42-meetrise täiselektrilise jäätmekogumistankeri ehitamisel.

"Koostöö näitas, et oma teadmisi ning kogemusi ühendades suudame ehitada keerukaid ja suuri laevu, mis eraldi tegutsedes jääksid mõlema osapoole võimekuse piiridest välja," lausus Vanaselja.

Laev mahutab 20 meeskonnaliiget ja 12 lootsi. Alus kohandatakse täielikult vastavalt tellija vajadustele ning varustatakse keskkonnasõbraliku jõuseadme ja energiasalvestussüsteemiga, mis võimaldab laeval töötada ka täielikult elektrilises režiimis.

Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 55 miljonit eurot.