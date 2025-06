Kell 21.35 "Esimeses stuudios" kaitsetööstuse liidu juht

Kas meie kaitsetööstuses on käes kuldaeg? Milline on Pärnumaale rajatava kaitsetööstuspargi potensiaal? Kui konkurentsivõimelised meie ettevõtted maailmas on? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.35.