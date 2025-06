Austria koolitulistamises sai surma vähemalt 10 inimest

Kahr ütles APA-le, et surma sai mitu õpilast ja vähemalt üks täiskasvanu, aga ka arvatav tulistaja.

Siseminister Gerhard Karner avaldas, et kahtlusalune oli õppeasutuse endine õpilane, kuid isik kooli ei lõpetanud.

Austria avalik-õiguslik ringhääling ORF vahendas varem siseministeeriumi teadet, mille kohaselt oli hukkunute seas ka arvatav tulistaja. Kohaliku ringäälingu teatel tegutses tulistaja üksi.

"Hetkel politseioperatsioon käib... väljakutse põhjus oli (teade) laskude kuulmisest hoones," kirjutas politsei sotsiaalmeedias ja kinnitas rünnakut Grazi linnas.

Inimesed evakueeriti koolimajast.

Nii õpilaste kui ka õpetajate seas on mitu raskelt haavatut, ütles politsei pressiesindaja Fritz Grundnig ajakirjanikele.

"Olukord on praegu väga segane," ütlesid politseiallikad APA-le.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles, et on teatest tõsiselt šokeeritud.

"Iga laps peaks end koolis turvaliselt tundma ja saama õppida hirmu ja vägivalda kartmata," ütles Kallas sotsiaalmeedias. "Mu mõtted on sel süngel hetkel ohvrite, nende perede ja Austria inimestega."

"Uudis Grazist vapustab meid hingepõhjani," kirjutas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Austrias on rünnakud avalikes kohtades väga haruldased, Global Peace Indexi andmetel on see üks maailma kümnest turvalisimast paigast.