Los Angelese linnapea kehtestas kesklinnas öise liikumiskeelu

Liikumiskeeld kehtib Los Angelese kesklinnas 2,5 ruutkilomeetri ulatuses ning kestab alates 20.00 kuni 6.00-ni hommikul.

"Ma kuulutasin välja kohaliku eriolukorra ja liikumiskeelu Los Angelese kesklinnas, et peatada vandalism, et peatada rüüstamine," ütles Bass ajakirjanikele.

Viis minutit enne komandanditunni algust seisid sajad meeleavaldajad politsei poole käed üles tõstetud ja skandeerisid "rahumeelne protest".

Linnapea Bass rõhutas pressikonverentsil erinevust enamiku rahumeelselt protesteerivate meeleavaldajate ja väiksema arvu agitaatorite vahel, keda ta süüdistas vägivallas ja rüüstamises.

Komandanditunni kehtestamist oli kaalutud mitu päeva, kuid Bassi sõnul otsustas ta selle kehtestada pärast seda, kui esmaspäeva õhtul rüüstati 23 ettevõtet.

"Kui need rahumeelsed meeleavaldused lõpevad ja meeleavaldajad koju suunduvad, sekkub teine ​​element: oportunistid, kes tulevad rahumeelse protesti varjus laastama ja hävitama," ütles ajakirjanikele piirkonda esindav volikogu liige Ysabel Jurado.

Samal ajal kui linnapea ja volikogu liige rääkisid, pidasid politsei ja meeleavaldajad väljas võitlust.

Igapäevaseks rituaaliks muutunud tegevuses sundis politsei meeleavaldajaid Metropolitani kinnipidamiskeskuse ees asuvatelt tänavatelt eemale. Kinnipidamiskeskuses hoitakse paljusid migrante.

Politsei vahistas teisipäeval veel 197 inimest – see on enam kui kaks korda rohkem kui senine vahistamiste koguarv.

Sajad USA merejalaväelased saabusid teisipäeval president Donald Trumpi käsul Los Angelese piirkonda.

Trumpi saatis rahvuskaardi ja merejalaväelased maha suruma proteste, mis puhkesid vastusena tema immigratsioonihaarangutele. Presidendi poolt kasutusele võetud erakorralised meetmeid valasid õli tulle Los Angeleses viiendat päeva järjest kestnud meeleavaldustele ja vallandasid proteste ka mitmetes teistes linnades.

Kohalikud ametnikud on nimetanud USA president Donald Trumpi reaktsiooni äärmuslikuks ülereageerimiseks enamasti rahumeelsetele meeleavaldustele.

California kuberner Gavin Newsom hoiatas, et "demokraatia on rünnaku all".

Protestid toimusid ka teistes linnades, sealhulgas New Yorgis, Atlantas ja Chicagos.

California kuberner: Trump kuritarvitab võimu

USA demokraatidest poliitikud on väljendanud muret riikliku kriisi pärast, mille on põhjustanud Trumpi administratsiooni poliitika ebaseaduslikult riigis elavate migrantidega tegelemisel ja tänavatele protestivate inimeste jõuline mahasurumine.

"See häbematu võimu kuritarvitamine ametis oleva presidendi poolt tekitas tuleohtliku olukorra, pannes ohtu meie inimesed, meie ohvitserid ja isegi meie rahvuskaardi. Sellest algas allakäiguspiraal," ütles Newsom videopöördumises. "Ta valis taas eskalatsiooni. Ta valis suurema jõu. Ta valis teatraalsuse avaliku julgeoleku asemel... Demokraatiat rünnatakse."

Newsom, keda peetakse 2028. aasta presidendivalimisteks valmistuvaks poliitikuks, on nimetanud vägede paigutamist ebaseaduslikuks ressursside raiskamiseks. Tema ja osariik kaebasid esmaspäeval Trumpi ja kaitseministeeriumi kohtusse, püüdes takistada sel viisil föderaalvägede paigutamist Los Angelesse.

Trump on omakorda teinud ettepaneku, et Newsom tuleks vahistada.

Trump: Californias toimuv on rünnak rahule, korrale ja riiklikule suveräänsusele

Eelmisel aastal ametisse tagasi valitud Trumpi peamine valimislubadus oli eest dokumentideta immigrandid riigist välja saata. Teisipäeval kaitses Trump oma otsust sõduritele peetud kõnes.

Trump ütles Põhja-Carolinas Fort Braggis asuvas armeebaasis sõduritele: "Mitmed põlvkonnad sõjakangelasi ei valanud oma verd kaugetel kallastel ainult selleks, et vaadata, kuidas meie riiki hävitab sissetung ja kolmanda maailma seadusetus."

"See, mis Californias toimub, on täieulatuslik rünnak rahule, avalikule korrale ja riiklikule suveräänsusele, mida panevad toime välisriikide lippe kandvad mässajad," ütles Trump ja lisas, et tema administratsioon "vabastab Los Angelese".

Meeleavaldajad on lehvitanud Mehhiko ja teiste riikide lippe solidaarsuse märgiks migrantidega, kes on sagenevate haarangute käigus vahistatud.

Sisejulgeolekuamet teatas esmaspäeval, et nende immigratsiooni- ja tolliamet on hiljuti arreteerinud 2000 immigratsiooniseaduste rikkujat päevas, mis on tunduvalt rohkem kui endise presidendi Joe Bideni valitsusaja 2024. eelarveaasta keskmine 311 päevas.

Tuhanded sõdurid on valmisolekus rahutustele reageerima

USA ametniku sõnul on umbes 700 merejalaväelast Los Angelesest ligi 50 kilomeetri kaugusel lõunas Seal Beachi piirkonnas asuvas kogunemisalal, oodates lähetamist kindlatesse asukohtadesse.

USA ametniku sõnul oli teisipäeval Los Angelese piirkonnas 2100 rahvuskaardi sõdurit ehk enam kui pool 4000-st valmisolekus sõdurist. Merejalaväelastel ja rahvuskaardi sõduritel puuduvad volitused vahistamisteks ning neile seatakse ülesandeks ainult föderaalvara ja personali kaitsmine.

Sellegipoolest avaldas California peaprokurör Rob Bonta Reutersile, et osariik on mures föderaalvägede lubamise pärast personali kaitsta. Ronta märkis, et on oht, et see võib rikkuda 1878. aasta seadust, mis keelab USA sõjaväel, sealhulgas rahvuskaardil, osaleda tsiviilõiguskaitses.

"Personali kaitsmine tähendab tõenäoliselt tolliametnike saatmist kogukondadesse ja linnaosadesse ning funktsioonide kaitsmine võib tähendada tolliameti tegevuse kaitsmist immigratsiooniseaduse jõustamisel," ütles Bonta.

USA immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) postitas teisipäeval sotsiaalmeediasse pilte, kus rahvuskaardi sõdurid saadavad tolliametnikke immigratsioonihaarangul.

Trumpi administratsiooni ametnikud on lubanud vastuseks tänavaprotestidele haaranguid kahekordistada.