Venemaa droonirünnakus Harkivile sai vigastada 12 inimest

Venemaa andis linnale 11 droonilööki, 12. droonilöök ei toonud kaasa plahvatust, ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov sotsiaalmeedias.

"Elamurajoone, haridusasutusi, lasteaedu ja taristut tabasid mürsud. Kümned autod said kahjustada, koolide ja majade aknad purunesid," ütles Terehhov.

Vaid päev varem, kolmapäeval tappis Venemaa ulatuslik droonirünnak Harkivile kolm ja vigastas vähemalt 64 inimest, sealhulgas üheksat last.

"Laohoone katuselt avastati lõhkemata mehitamata õhusõiduk," ütles piirkonna kuberner Oleh Sõniehubov.

Vene droonirünnaku tagajärjel puhkes linnas mitu tulekahju.

"Tsiviilautod süttisid pärast seda, kui (droon) tabas kõrghoonet. Samuti sai kahjustada kõrghoone fassaad," teatas Sõniehubov.

Ševtšenkivski rajoonis sai tabamuse haridusasutuse territooriumi, kus puhkes tulekahju, ütles Sõniehubov.

Vaatamata otsekõnelustele Ukrainaga ründab Venemaa regulaarselt tsiviiltaristut.

10. juunil korraldas Venemaa drooni- ja raketirünnakuid Kiievi ja Odessa vastu, milles hukkus kolm ja sai vigastada 12 inimest.

Poola: Venemaa ägenenud rünnakud on reaktsioon Ukraina edule

Venemaa viimane intensiivistunud rünnakute laine Ukraina linnadele on reaktsioon edukatele operatsioonidele, mille Ukraina väed on läbi viinud Venemaa territooriumil, ütles kolmapäeval Poola välisministeeriumi pressiesindaja Paweł Wroński kommentaaris Ukrinformi ajakirjanikule.

Wroński sõnul toetab Poola aktiivselt uue sanktsioonipaketi kehtestamist Venemaa vastu vastuseks selle kuritegudele Ukrainas.

"Poola suurimad meediaväljaanded on laialdaselt kajastanud rünnakuid Kiievile, Harkivile ja Odessale ning seda eriti viimastel päevadel. Need on selgelt seotud Venemaa katsetega maksta kätte Ukraina vägede edukate operatsioonide eest," ütles Wroński.

Eestkõneleja märkis, et Poola töötab aktiivselt järgmise sanktsioonipaketi nimel – teema, mida Poola välisminister Radosław Sikorski on korduvalt tõstatanud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumistel.

Samas tõi Wroński välja, et Ungari ja Slovakkia on selles küsimuses erineval seisukohal.

Kõneisiku sõnul blokeerib Budapest ka Euroopa Liidu vahendite tagastamist Poolale toetuse eest, mida riik on seni Ukrainale osutanud. Wroński täpsustas, et kõnealune summa on umbes 2 miljardit Poola zlotti ehk ligikaudu 500 miljonit USA dollarit.

Wroński ütles, et nende vahendite tagasisaamine on oluline, kuna need on mõeldud reinvesteerimiseks Poola kaitsetööstusesse, et toetada jätkuvat relvatootmist, mille seas Ukraina vajadusteks.