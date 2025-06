Indias Ahmedabadis kukkus alla Londonisse teel olnud Air India reisilennuk

Gatwicki lennujaam kinnitas neljapäeval, et India lääneosas Ahmedabadi linna lähedal alla kukkunud Air India lennuk pidi Londoni lennujaamas maanduma kohaliku aja järgi kell 18.25.

India politsei teatel oli lennukis vähemalt 242 inimest.

Politseinikute sõnul kukkus lennuk alla lennujaama lähedal asuvas elurajoonis.

Lennundust jälgiv veebisait Flightradar24 teatas, et tegemist oli Boeing 787-8 Dreamlineriga, mis on üks moodsamaid reisilennukeid.

"Praegu selgitame üksikasju ja jagame edasist infot," teatas Air India sotsiaalmeedias.

Telekanalite teatel juhtus õnnetus lennuki õhkutõusmise ajal. Üks kanal näitas lennuki õhkutõusmist elamurajooni kohal ja seejärel ekraanilt kadumist. Pärast kadumist kerkis majade tagant taevasse tulepilv.

Kaadritelt oli näha ka põlevaid rususid. Samuti seda, kuidas inimesi kanderaamil kantakse ja kiirabiautodega ära viiakse.

Ahmedabadi lennujaama lennujuhtimise andmetel tõusis lennuk õhku kell 13.39 kohaliku aja järgi. Seepeale andis piloot hädaolukorra teate Mayday, kuid rohkem lennukilt vastust ei tulnud.

Flightradar24 teatas, et lennuki signaal kadus vähem kui minut pärast õhkutõusmist, kui lennuk oli 190 meetri kõrgusel. Seejärel hakkas lennuk järsult langema.

Initial ADS-B data from flight #AI171 shows that the aircraft reached a maximum barometric altitude of 625 feet (airport altitude is about 200 feet) and then it started to descend with an vertical speed of -475 feet per minute. pic.twitter.com/29szCqRcgR