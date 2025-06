NATO tugevdab satelliitjälgimise võimekust Ukrainas ja Venemaa läänepiiril

Admiral Vandier' sõnul laiendab NATO oma satelliitluure võimekust, et jälgida suuri piirkondi ja võimaldada alliansil näha sõjalisi liikumisi Ukrainas ja Venemaa piiridel NATO idapoolsete liikmesmaadega, teatas USA majandusuudiste agentuur Bloomberg.

Vandier lisas, et väejuhatus saab satelliitide abil jälgida õppusi, vägede liikumist ja sõjalisi operatsioone piirkonnas.

"Täna ei ole me kindlad, et venelased Ukrainas peatuvad," ütles Vandier. "Me saame neile öelda: me jälgime," ütles Prantsuse mereväe admiral.

Bloomberg viitas ka NATO kolmapäevasele teatele, et satelliitseireprogrammi SINBAD (Smart Indication and Warning Broad Area Detection) elluviimiseks valiti USA satelliitjälgimise ettevõte Planet Lab, mis kasutab olukorra hindamiseks eelkõige tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaid.

NATO nimetu esindaja sõnul on programmi eesmärk ka Arktika olukorra jälgimine, lisas Bloomberg.

NATO märkis, et SINBAD on pilootprojekt; 2026. aasta jaanuaris plaanib allianss käivitada suuremahulise kosmoseseireprogrammi.

Vandier, kes juhib alliansis sõjapidamise uuendamise projekte, rõhutas, et võime jälgida vägede liikumist ja avastada relvarahu rikkumisi on muutunud Euroopa liitlaste keskseks mureks, eriti kuna arutelud Ukraina tulevaste rahuraamistike üle jätkuvad.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Suurbritannia peaminister Keir Starmer on algatanud niinimetatud tahtekoalitsiooni, mis ühendab riike, kes toetaksid potentsiaalset rahulepet Ukraina ja Venemaa vahel ning hakkaksid jälgima sellest kinnipidamist.

Seni on koalitsiooni aruteludes osalenud vähemalt 37 riiki, kellest 15 on väidetavalt valmis oma vägedega panustama. Teistelt liikmetelt on palutud muud tüüpi tuge, sealhulgas luure-, relvastus- või mereväetoetust, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

SINBAD-i käivitamine toimub ajal, mil NATO püüab suurendada oma võimekust kosmoseseire valdkonnas, kus allianss on pikka aega suuresti toetunud USA vahenditele. Kuigi USA on NATO kosmosestrateegias endiselt kesksel kohal, püüavad Euroopa liitlased vähendada sõltuvust, eriti president Donald Trumpi ajal muutunud USA välispoliitika kontekstis.

Trump on korduvalt seadnud kahtluse alla USA pühendumuse NATO-le, andnud märku kavatsustest vähendada USA vägede kohalolekut Euroopas ja süüdistanud alliansi liikmeks saada soovivat Ukrainat sõja provotseerimises Venemaaga.