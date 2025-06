Reedel läheb ilm soojemaks ja kuivemaks

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja on udu. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Hommik on peamiselt sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 17 kuni 20, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Õhtul väheneb sajuvõimalus ka Ida-Eestis. Puhub loode- ja põhjatuul 3-7, puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Laupäev ja pühapäev tulevad sajuta. Laupäeva öösel on sooja 6 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 17 kuni 21, rannikul kohati 14 kraadi. Pühapäev on nii öösel kui päeval paar kraadi soojem.

Veel soojemana algab uus nädal. Esmaspäev püsib sajuta, öösel sooja 9 kuni 14, päeval 20 kuni 25 kraadi, mõnel pool rannikul 15 kraadi ringis. Teisipäev püsib soe, kuid praegused prognooskaardid näitavad ka hoovihma.