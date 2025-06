Iisrael ründas Iraani

Iisraeli õhuvägi korraldas reede esimestel tundidel kümneid rünnakuid Iraani tuuma- ja raketiobjektidele.

"Hetk tagasi käivitas Iisrael operatsiooni "Tõusev lõvi", mis on sihipärane sõjaline operatsioon, et vähendada Iraani ohtu Iisraeli ellujäämisele. See operatsioon jätkub nii mitu päeva, kui on vaja selle ohu kõrvaldamiseks," teatas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu salvestatud videosõnumis. "Me oleme Iisraeli ajaloo otsustavas hetkes," lisas ta.

"Andsime löögi Iraani tuumarikastusprogrammi südamesse. Meie sihtmärgiks oli muu hulgas Iraani peamine rikastamistehas Natanzis. Andsime löögi ka Iraani ballistiliste rakettide programmi südamesse," täpsustas Iisraeli valitsusjuht.

Netanyahu sõnul võttis Iisrael sihikule ka Iraani teadlased, kes töötavad tuumapommi või riigi ballistiliste rakettide programmi kallal ja Natanzi uraani rikastamise tehases.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas, et Iisrael on viimastel nädalatel näinud märke, et Iraan püüab ehitada tuumapommi. "Oleme nüüd strateegiliselt soodsas positsioonis ja lähedal punktile, kust tagasi pöördumist ei ole ning meil polnud muud valikut kui tegutseda," ütles Katz.

Iisraeli sõjaväeametnik ütles, et Iisrael ründab kümneid tuuma- ja sõjalisi sihtmärke, sealhulgas Natanzi tehast Kesk-Iraanis. Ametniku sõnul on Iraanil piisavalt materjali 15 tuumapommi valmistamiseks mõne päeva jooksul.

Lisaks ulatuslikele õhurünnakutele juhtis Iisraeli luureagentuur Mossad Iraanis mitmeid varjatud sabotaažioperatsioone, teatas uudistekanal Axios, viidates Iisraeli kõrgele ametnikule. Nende operatsioonide eesmärk oli kahjustada Iraani strateegilisi raketibaase ja õhukaitsevõimekust.

Iraani tuumakeskuses Natanzis oli kuulda plahvatusi

Iraani keskosas asuvast Natanzi linnast, kus asub oluline tuumarajatis, oli reede varahommikul kuulda tugevaid plahvatusi, teatas riigitelevisioon.

"Natanzis oli kuulda tugevaid plahvatusi," teatas riigitelevisioon.

a fire is now reported at the Natanz Nuclear Enrichment Facility, located near the city of Isfahan.



Would be the first confirmed nuclear site in Iran to have been hit by Israel.

Linnas asub Iraani üks peamisi uraani rikastamise tehaseid.

Iisrael tappis rünnakus Iraani revolutsioonikaardiväe ülema ja kaks tuumateadlast

Iraani meedia andmetel hukkus Iisraeli reedehommikuses rünnakus riigi mõjuvõimsa revolutsioonilise kaardiväe ülem Hossein Salami.

"Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) juht kindralmajor Hossein Salami hukkus Iisraeli režiimi rünnakus IRGC peakorterile," edastas kohalik uudisteagentuur Tasnim.

Uudisteagentuur Mehr edastas sarnase teate.

Iraani riigitelevisiooni teatel hukkusid reedel Iisraeli rünnakus ka tuumateadlased Fereydoun Abbasi-Davani ja Mohammad Mehdi Tehranchi.

Iisrael kehtestas eriolukorra

Iisraeli kaitsevägi kuulutas öösel kell kolm välja eriolukorra, keelates inimestel minna tööle ja kooli ning koguneda koosolekutele.

"Pärast Iisraeli riigi ennetavat rünnakut Iraani vastu on lähitulevikus oodata raketi- ja droonirünnakut Iisraeli riigi ja selle tsiviilelanikkonna vastu," kommenteeris Katz.

Iisraeli sõjaväe staabiülem Eyal Zamir ütles, et kümned tuhanded sõdurid on kutsutud teenistusse ja valmistatud ette kogu piiri ulatuses.

"Oleme keset ajaloolist kampaaniat, mis erineb kõigist teistest. See on kriitilise tähtsusega operatsioon eksistentsiaalse ohu ennetamiseks vaenlase poolt, kes kavatseb meid hävitada," ütles ta.

Iisraeli õhuruum suleti reede varahommikul edasiste teadeteni, edastas riigi transpordiministeerium avalduses, mis tehti vahetult pärast seda, kui Iisrael teatas rünnakute läbiviimisest Iraani vastu.

"Õhuruum on suletud õhkutõusudeks ja maandumisteks kuni edasise teadaandeni," seisis ministeeriumi teadaandes.

Lennujaama esindajad palusid reisijatel mitte suunduda riigi peamisesse, Ben Gurioni lennujaama.

USA ei osale rünnakus

USA välisminister Marco Rubio ütles, et Iisrael tegutses ühepoolselt, kuna usub, et operatsioon oli enesekaitseks vajalik.

"Täna õhtul rakendas Iisrael Iraani vastu ühepoolseid meetmeid. Me ei ole seotud rünnakutega Iraani vastu ja meie peamine prioriteet on Ameerika vägede kaitsmine piirkonnas," ütles Rubio avalduses.

"Lubage mul selgelt öelda: Iraan ei tohi rünnata USA huve ega personali," lisas ta.

Valge Maja teatel kutsub USA president Donald Trump reede hommikuks kokku riikliku julgeolekunõukogu koosoleku.

Rünnaku avalikuks saamise järel tõusid järsult toornafta hinnad maailma turgudel, globaalsed aktsiaturud rappusid ja investorid suunasid oma vahendid turvalisemate varade poole.