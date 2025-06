Eesti suursaadik Iisraelis: oodatakse Iraani vasturünnakut

Iisraelis on pärast rünnakuid Iraanile kehtestatud üleriigiline eriolukord ning oodatakse Iraani vasturünnakuid, ütles Eesti suursaadik Iisraelis Veikko Kala.

"Ärkasime kõik öösel kell kolm häire peale üles, aga kui tavaliselt kõlab häire, kui Iisraeli pihta tulistatakse rakette, siis seekord aeti selle häirega kogu ühiskond jalule. Ja natukese aja pärast tuli peaminister Netanyahu teade, kus ta andis teada rünnakutest Iraani tuumaprogrammi vastu," ütles Kala ERR-ile.

Kala rääkis, et kohe kehtestati ka eriolukord üle kogu Iisraeli ning nüüd oodatakse Iraani vasturünnakut. "Elanikkonnal palutakse püsida varjendite lähedal. Koolid ja töökohad on kinni, kogunemised piiratud ja ka lennujaam ning õhuruum on ajutiselt suletud," lausus ta.

Ta lisas, et maismaad pidi saab siiski riigist välja.

Kala sõnul Iisraeli juhtkond võimalikeks lähenevateks rünnakuteks Iraanile ühiskonda kuidagi ette ei valmistanud. "Iisraelis mingeid erilisi sõnumeid ühiskonnale ei antud, kõik toimis nagu tavapäraselt. Ja midagi sellist ei oodatud.

See tuli ikkagi pigem üllatusena," ütles Kala.

Kala rääkis, et Iisraelis alaliselt elavaid Eesti kodanikke on riigis tuhande. Lühiajalisi riigi viibijaid on Kala sõnul teadaolevalt hetkel vaid üheksa.

Kala tuletas meelde, et Iisraeli suhtes kehtib juba poolteist aastat välisministeeriumi reisihoiatus, mis ütleb, et ilma tungiva vajaduseta Iisraeli mitte reisida.

israel ründas ööl vastu reedet õhulöökidega Iraani sõjalisi ja tuumarajatisi ning väidetavalt ka riigi juhtkonda. Õhurünnakutes tapeti mitu juhtivat sõjaväelast, sealhulgas revolutsioonikaardiväe ülem ja kuus tuumateadlast.