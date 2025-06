Kiviselg: Vene droonirünnakute kasv pole sõjalist efekti saavutanud

Kiviselg rääkis pressikonverentsil, et Vene Föderatsiooni relvajõudude aktiivsus Ukraina suunal on olnud sellel nädalal mõnevõrra kõrgem kui eelmisel nädalal, jäädes umbes 200 rünnaku juurde ööpäevas.

"Vene Föderatsioon on keskendunud peamiselt neljale rünnaku suunale. Kõigepealt Donetski oblasti läänepiiri saavutamisele, Kostjantõnivka ja Lõmani suundadel edenemisele ning Sumõ oblastis piirialade vallutuste laiendamisele. Vaenutegevus on püsinud madalana, kuid järjepidevana. Territooriumide vallutamine on olnud küll järjepidev, aga suuremaid edusamme Vene Föderatsioonil ette näidata ei ole," lausus ta.

Kiviselg vahendas, et avalikel andmetel on alates 2022. aasta veebruarist Ukraina relvajõududel ja julgeolekuasutustel läinud korda kokku juba üle ühe miljoni Venemaa agressioonis osalenud isiku tabamine.

"See tähendab, et nii haavatute kui hukkunutena on see arv juba üle ühe miljoni. Ja käesoleva aasta algusest kuni juunikuu alguseni on Vene Föderatsioon kaotanud 200 000 meest, umbes pooled nendest surnutena. Ja nende ohvritega on Venemaal olnud võimalik hõivata umbes 1200 ruutkilomeetrit. Ja mõnedes kuumemates lahingupiirkondades on ruutkilomeetri hõivamisel hukkunud isegi kuni 4000 Vene vallutajat," sõnas Kiviselg.

Kiviselja sõnul on just rindel Ukraina tekitanud Venemaale suuri kaotusi droonirünnakutega, vähendades kaotusi Ukraina relvajõududele.

Kiviselg rääkis, et 8. ja 9. juuni öösel korraldasid Vene väed sõja suurima kombineeritud raketi- ja droonirünnaku. Ukraina õhuväe teatel lasti välja 499 lendavat objekti, sealhulgas 479 Shahedi ja peibutusdrooni.

"Samuti Vene Föderatsiooni territooriumilt, Mustalt merelt ja Krimmist lasti välja erineval hulgal ballistilisi rakette, radarivastaseid rakette ja tiibrakette. Küll aga on ukrainlased teavitanud, et Ukraina õhutõrjel õnnestus alla tulistada kõik Vene Föderatsiooni poolt välja lastud raketid ja samuti 277 Shahed peibutus- ja ründedrooni. Ja samuti 183 drooni hälbisid elektroonilise võitluse tõttu kursilt. Nii et Vene Föderatsiooni rünnaku käigus välja lastud moonast kohale jõudis vähem kui viis protsenti," rääkis Kiviselg.

Kiviselja sõnul võib öelda, et Vene Föderatsioon on viimastel nädalatel oluliselt tõstnud ründedroonidega ründeid, aga sõjalist efekti seeläbi suuremalt saavutatud ei ole.

"Kui need rünnakud on kättemaksuks ukrainlaste juuni algul läbi viidud rünnakutele strateegilistele lennuväljadele, siis see vasturünnak on ennustatult jäänud madalaks või oodatult nõrgaks," sõnas Kiviselg.

"Kombineeritud õhulöögid Shahedide ja täppislöögid rakettidega järgivad väljakujunenud mustrit, kus esimene prioriteet on Ukraina energeetika, siis sõjatööstus ja tsiviilisikud. Selle aasta esimese neljaga purustati 600 objekti, millest 75 protsenti energeetika-, tööstus- ja tsiviilobjektid. Keskmine Shahedide kasutamise arv on kasvanud 4200 peale kuus, mille eesmärk on kurnata Ukraina õhukaitset," lausus Kiviselg.

"Taas tuleb tunnistada, et Venemaa sõjalises tegevuses ei ole mingeid märke plaanitavast vaherahust või pingelõdvendusest," ütles Kiviselg veel.