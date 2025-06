Isamaa kandidaat Tartu linnapeaks on Tõnis Lukas

"See tähendab, et Tartu on terve linn – Isamaa juhtimisel suurendame linna panust tervishoidu ning tervislike eluviiside, sealjuures sportimise propageerimisse. Tartu on Eesti linn – me jääme eestimeelseks ja eestikeelseks linnaks, kus väärtustatakse meie rahvuskultuuri. Ning Tartu on terve Eesti linn – veame eest regionaalselt tasakaalustatud arengut," sõnas Lukas.

Endise linnapea ja mitmekordse ministri sõnul on Isamaa eesmärk sügisesed valimised võita – nii Tartus kui ka üleriigiliselt.

"Isamaa nõudmisel hakkab Tartu linnavolikogu järgmisel neljapäeval arutama Tartu vangla väljarentimise plaane Rootsi roimarite ja muude ohtlike kurjategijate majutamiseks – teema, mille osas Tartuga pole senini konsulteeritud. See näitab selgelt, miks on tugev Isamaa Tartu ja kogu Eesti huvides." ütles Lukas.

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk sõnas, et erakonna valimisnimekiri Tartus täieneb iganädalaselt.

"Praeguseks on oma jah-sõna kandideerimiseks andnud ligi 50 inimese, kelle seas on näiteks ettevõtjaid, kultuuritegelasi ja kogukonnaaktiviste. Viimased, tuntumad nimed, kes otsustanud Isamaa ridades Tartu linnavolikokku kandideerida, on Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, SA Tartu Kiirabi juht Lauri Kõrgvee ja piiskop emeeritus Joel Luhamets," rääkis Kokk.