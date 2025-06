Iisraeli linnade kohal on kuulda plahvatusi, teatati uuest Iraani rünnakust

Oluline 14. juunil kell 7:

Iisraeli kaitsevägi teatas, et on tuvastanud, et Iraanist on hiljuti lastud välja rakette. "Te peate sisenema kaitsealadele pärast hoiatuse saamist ja jääma sinna kuni edasise teatamiseni. Kaitsealadelt on võimalik lahkuda ainult pärast selgesõnaliste juhiste saamist," lisati teates avalikkusele. Praeguseks on luba lahkuda antud.

Sellele eelnes varasem raketirünnakute laine, mis tabas Tel Avivis kõrghoonet.

Politsei teatel hukkus rünnakutes üks inimene, Iisraeli kiirabiteenistuse teatel sai vigastada 34 inimest.

Reedene rünnak oli esimene faas Iisraeli arvatavasti pikemast operatsioonist. Eksperdid eeldavad, et Iisrael jätkab Iraani olulise tuumainfrastruktuuri ründamist, et lükata edasi Teherani liikumist tuumapommi valmistamise poole – isegi kui Iisraelil endal puudub võimekus Iraani tuumaprogrammi likvideerida.