Sõja 1207. päev: Ukraina ründas Venemaal sõjatööstusele olulisi tehaseid

Oluline 14. juunil kell 14.20:

- Zelenski: Venemaa pealetung Sumõs on peatatud

- Ukraina ründas Venemaal keemia- ja katalüsaatoritehast

- Blogijad: Donetski oblasti kohal kukkus alla Venemaa SU-25 hävitaja

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Zelenski: Venemaa pealetung Sumõs on peatatud

Ukraina väed peatasid Venemaa pealetungi riigi kirdeosas Sumõ oblastis, ütles president Volodõmõr Zelenski ja lükkas tagasi Moskva väite sissetungist Dnipropetrovskis.

"Põhja-Sloboda suund, mida me nimetame Sumõ suunaks. Me võtame oma positisoone maha, te peate aru saama, et vaenlane on seal peatatud," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

"Praegu ei ole pealetungi Dnipropetrovski oblastile," lisas ta.

Ukraina ründas Venemaal keemia- ja katalüsaatoritehast

Ukraina peastaap kinnitas laupäeval, et öised droonirünnakud olid suunatud kahele suurele sõjatööstusrajatisele Venemaal.

"Osana jõupingutustest vähendada (Venemaa) võimet toota lõhkeaineid ja laskemoona, ründasid Ukraina relvajõudude droonisüsteemid koostöös teiste kaitsejõudude üksustega öösel Venemaa sõjatööstuskompleksi kriitilisi rajatisi," teatas Ukraina peastaap avalduses.

Rünnakud tabasid väidetavalt Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Stavropoli krais ja Novokuibõševski katalüsaatoritehast Samara oblastis. Ukraina ametnikud kirjeldavad mõlemat objekti Venemaa relvade ja kütuse tootmise toorainete ja komponentide peamiste tarnijatena.

Stavropoli kuberner Vladimir Vladimirov ütles, et droonijäänused kukkusid linna tööstustsooni, kinnitades, et rünnak oli suunatud Nevinnomõsski Azoti tehasele. Algselt teatas ta ühest inimesest, kes sai vigastada, kuid hiljem selgitas, et ohvreid pole. Veebis levivad kaadrid näitasid plahvatusi ja droonide lendamist linna kohal.

Blogijad: Donetski oblasti kohal kukkus alla Venemaa SU-25 hävitaja

Venemaa sotsiaalmeedia kanalite teatel kukkus reedel Donetski oblasti kohal alla Venemaa SU-25 hävitaja, vahendas Ukraina meedia.

Venemaa õhujõududega tihedalt seotud blogijate sotsiaalmeediasse postitatud videod väidetavast õnnetusest näitavad, kuidas lennuk kukub põllule pärast seda, kui teine ​​hävitaja sellele tihedalt järgnes.

Õnnetuse asjaolud jäävad ebaselgeks, kuid levivad kuulujutud Venemaa "sõbralikust tulest" kui võimalikust õnnetuse põhjusest.

Kyiv Independent ei saa õnnetust ega sellega seotud üksikasju iseseisvalt kinnitada. Ei Ukraina ega Venemaa sõjavägi ole teatatud õnnetust kommenteerinud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 002 690 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 10 937 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 22 798 (+7);

- suurtükisüsteemid 29 157 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1417 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1185 (+1);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 40 586 (+79);

- tiibraketid 3337 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 51 928 (+107);

- eritehnika 3914 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.